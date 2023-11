Un Posto al Sole Anticipazioni dal 20 al 24 novembre 2023: Arriva la suocera di Rossella. Il matrimonio è a rischio?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Puntate di Un Posto al Sole in onda dal 20 al 24 novembre 2023. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Puntata in onda Lunedì 20 novembre 2023

Rossella e Riccardo dovranno affrontare una dura lite sul lavoro, che potrebbe portarli uno contro l’altro. A rendere le cose più difficili, ci si metterà una donna misteriosa, che arriverà al Vulcano, catturando l’attenzione di tutti. Marina e Roberto attenderanno con ansia il momento in cui Lara verrà scarcerata. La Martinelli starà per cadere in una trappola, organizzata da Gabriella. Alberto continuerà a ordire i suoi piani per ottenere la custodia esclusiva di Federico e punire così Clara per le sue cattive frequentazioni. La povera Curcio, disperata per quanto sta succedendo, troverà in Rosa una spalla su cui piangere.

Puntata in onda Martedì 21 novembre 2023

Lara, ancora in carcere, sarà più che mai consapevole di essere in grave pericolo mentre Ida, dopo aver vissuto un momento di sconforto, troverà in Diego un sostegno piacevole quanto inaspettato. Rossella ha incontrato la sua futura suocera e sembrerà che le cose tra le due vadano molto bene. Il feeling sarà immediato. Nunzio invece cercherà di fare luce sui veri sentimenti che lo legano a Ross.

Puntata in onda Mercoledì 22 novembre 2023

Marina e Roberto dovranno stringere i denti e affrontare alcuni imprevisti che capiteranno al loro piano. Stavolta però la fortuna sembrerà rimanere dalla loro parte. Nunzio rimarrà invece stupito da una sorpresa amara da parte di Diana mentre Isabella, la madre di Riccardo, creerà problemi nell’organizzazione del matrimonio tra suo figlio e Rossella. A soffrire della presenza della donna sarà soprattutto Silvia mentre Michele sembrerà entrare in grande confidenza con lei.

Puntata in onda Giovedì 23 novembre 2023

Viola ed Eugenio devono informare Antonio della loro decisione di separarsi. Non sarà facile affrontare questa situazione, che farà sicuramente soffrire il bambino. Roberto e Marina aspetteranno con ansia di sapere se il loro piano stia o no funzionando e se riusciranno a liberarsi di Lara una volta per tutte mentre Riccardo comprenderà che sua madre ha fatto ritorno nella sua vita, per ricostruire un rapporto con lui. Isabella avrà davvero questo obiettivo o nasconderà secondi fini?

Puntata in onda Venerdì 24 novembre 2023

Filippo si metterà alla ricerca di un nuovo speaker che possa affiancare Michele durante il suo programma radio mentre Mariella e Guido, a causa di un piccolo inconveniente capitato a Lollo a scuola, finiranno per discutere di nuovo. I due dovranno mantenere il controllo e non perdere la calma. Ci riusciranno?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai3 alle 20.50.