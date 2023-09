Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 28 settembre 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 28 settembre 2023.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 28 settembre 2023.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 28 settembre 2023

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 28 settembre 2023 - Umberto sarà furioso con Flora. Il Guarnieri se la prenderà con la sua compagna e la sgriderà per essersi fatta sfuggire le confidenze di Adelaide. Intanto Marcello continuerà ad avere dei dubbi su Matteo e sotto suggerimento di Angela, cercherà di trovare informazioni sul ragazzo, spulciando in una vecchia scatola di ricordi. Quello che troverà gli strapperà una lacrimuccia. Salvo penserà che il fidanzato di Elvira sia un’invenzione ma Alfredo smonterà le sue tesi.. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 28 settembre 2023

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 28 settembre 2023 - Raffaele sarà finalmente in partenza per Barcellona. Rosa prenderà il suo posto ma la storia di Damiano e la sua preoccupazione per lui, la porteranno a essere sempre più angosciata e a prendere una decisione, che metterà Viola in difficoltà. Intanto Roberto calcherà la mano con Ida e cercherà di convincerla ad accettare la sua proposta mentre Guido e Mariella invece si troveranno sempre più coinvolti nelle situazioni sentimentali di Bice e Sergio... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

