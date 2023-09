Un Posto al Sole Anticipazioni dal 25 al 29 settembre 2023: Roberto ritrova Tommaso e impone a Ida una dura scelta!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Puntate di Un Posto al Sole in onda dal 25 al 29 settembre 2023. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Scopriamo le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera partenopea Un Posto al Sole, in onda dal 25 al 29 settembre 2023 su Rai3, come sempre a partire dalle 20.50. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana:

Puntata in onda Lunedì 25 settembre 2023

Nunzio vuole togliersi dalla mente Rossella ma non sarà di certo un’operazione semplice. Alberto intanto continua a corteggiare Diana che, però, decide di metterlo alla prova e far emergere il suo carattere. Roberto non riesce a trovare Ida e Tommaso e Marina convince Ferri a denunciare Lara. La Martinelli ha però già in mente qualcosa, che potrebbe ribaltare la situazione e permettere a Roberto di trovare il bambino.

Puntata in onda Martedì 26 settembre 2023

Lara ha messo Roberto con le spalle al muro; la Martinelli lo ha costretto a temporeggiare e a non chiamare la polizia. Marina deve a dare retta al marito e non può rivolgersi alle autorità. Alberto capisce che Diana lo ha preso in giro e, furioso, si sfoga prima sull'architetto e poi su Clara. Niko deve intervenire ma senza grande successo. Nunzio non riesce a dimenticare Rossella e le sue imminenti nozze; per questo decide di consolarsi e distrarsi con Diana. Giulia, grazie all’aiuto di Raffaele, riesce ad affittare una stanza alla Terrazza ma Renato potrebbe non essere d’accordo.

Puntata in onda Mercoledì 27 settembre 2023

Roberto è riuscito a trovare Tommy e a cacciare Lara definitivamente dalla sua vita. Ferri deve però vedersela con Ida, la mamma del bambino. Marina lo mette in guardia; non si fida di lei. Tra Raffaele e Otello continuano gli scontri. Il motivo del contendere è Rosa e la possibilità che la ragazza sostituisca momentaneamente il Giordano, come portiera di Palazzo Palladini. Guido non tollera la presenza di Bice nella vita di sua moglie. Mariella dovrebbe liberarsi di lei.

Puntata in onda Giovedì 28 settembre 2023

Marina continua a non fidarsi di Ida e cresce in lei il sentore che la ragazza sia una bugiarda. Intanto Roberto fa una proposta a Ida e la giovane si trova in grande difficoltà. Raffaele sembra aver trovato il modo per far accettare Rosa come sua sostituta mentre Mariella tenta in ogni modo di convincere Bice a perdonare Massaro. Sergio però potrebbe non voler rinunciare alla libertà appena conquistata.

Puntata in onda Venerdì 29 settembre 2023

Raffaele non vede l’ora di partire per Barcellona. Il viaggio è vicino e non gli resta che dare le ultime raccomandazioni a Rosa. La donna è felice del suo nuovo lavoro ma non può nascondere di essere spaventata per le sorti di Damiano. Questa situazione la costringe a fare una scelta clamorosa, che potrebbe avere conseguenze molto dure su Viola. Intanto Roberto continua a insistere con Ida mentre Guido e Mariella non sanno più cosa inventarsi per far riconciliare Bice e Massaro.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.