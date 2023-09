Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni dal 25 al 29 settembre 2023: Diletta e Vittorio sempre più vicini, Matilde gelosa

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà negli episodi dell’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore, in onda su Rai 1, dal 25 al 29 settembre 2023. Ecco le Anticipazioni e le Trame della soap.

Il Paradiso delle Signore riapre le sue porte per la nuova, ottava, stagione. Le puntate inedite della Soap andranno in onda su Rai1 alle ore 16.05. Scopriamo insieme le Trame delle prime cinque puntate, dal 25 al 29 settembre 2023. Ecco le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8.

Puntata in onda Lunedì 25 settembre 2023

Maria Puglisi è sempre più infelice e, quando a casa arriva un regalo da parte di Vito direttamente dall’Australia, la situazione se possibile peggiora ancora. Mentre Matilde Frigerio è felice di aver saputo che Vittorio Conti ha seguito il suo suggerimento per la copertina del Paradiso Market, quest’ultimo deve tornare a fare i conti con la giornalista Diletta D’Ambrosio, tornata a Milano con l’intenzione di non mollare la presa sull’imprenditore. Per Salvatore ennesima doccia fredda, Elvira lo vede come un’amico e non vuole uscire con lui. Momento critico per la contessa Adelaide di Sant’Erasmo, la quale teme che la sua confessione possa essere usata da Umberto Guarnieri.

Puntata in onda Martedì 26 settembre 2023

Mentre Alfredo organizza un’uscita di gruppo per aiutare Salvatore a conquistare Elvira, Matilde inizia ad essere gelosa della complicità che nota tra Vittorio e Diletta D’Ambrosio. Anche Marcello è insofferente alla continua presenza di Umberto presso la villa di Adelaide ma Guarnieri non ha intenzioni romantiche, e lo specifica anche a Flora raccontandole tutta la verità, in modo da evitare che la fidanzata si ingelosisca. Nel frattempo, Matteo cerca una soluzione ai problemi con la madre e Maria viene messa in imbarazzo dal padre Ciro, che chiama Vito e lo ringrazia davanti a tutta la famiglia per il regalo fatto alla figlia.

Puntata in onda Mercoledì 27 settembre 2023

Continua la speranzosa conquista di Elvira da parte di Salvatore, ma lei sembra aver chiuso ogni possibilità impegnandosi con un altro uomo. Maria e Matteo si incontrano ancora e la Puglisi è molto agitata, dettaglio che non sfugge alla sorella Agata che inizia a capire perché la sorella sia così insofferente verso Vito. Mentre Diletta continua a corteggiare Vittorio, indagando sulla natura del rapporto che lo lega alla Frigerio, Flora commette un terribile passo falso e rivela un’informazione confidenziale su Adelaide a Fiorenza Gramino. Quest’ultima non vedeva l’ora di poter mettere sotto scacco la contessa, e ora può farlo senza troppi sforzi.

Puntata in onda Giovedì 28 settembre 2023

Matteo non convince proprio Marcello, che si mette ad indagare sul suo conto sotto suggerimento della sorella Angela, cercando informazioni in una vecchia scatola dove troverà qualcosa di inaspettato e toccante. Mentre Alfredo stronca l’ipotesi che Elvira si finga fidanzata pur di non uscire con Salvatore, Umberto è furioso con Flora per essersi fatta sfuggire informazioni confidenziali su Adelaide. Vittorio e Matilde si trovano nuovamente insieme, dopo aver vinto un premio, e la chimica tra loro è innegabile.

Puntata in onda Venerdì 29 settembre 2023

Avendo avuto la prova che Matteo è veramente suo fratello, Marcello chiede a Maria di aiutarlo a capire dove si trovi per chiedergli scusa e riallacciare i rapporti. Mentre tutti sono in fermento a causa del fidanzamento di Elvira, che diventa giorno dopo giorno sempre più sospetto, Diletta fornisce un’arma senza precedenti a Vittorio: un voluminoso dossier contro Tancredi di Sant’Erasmo. Momento di pace, invece, tra Adelaide e Umberto che siglano un muto cessate il fuoco dopo tanta sofferenza. Quanto durerà questa tregua?

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Rai1.