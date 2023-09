Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni Puntata del 28 settembre 2023: Umberto furioso con Flora!

Anticipazioni TV

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda su Rai1 il 28 settembre 2023, alle ore 16.00, Umberto sarà furioso con Flora. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il Guarnieri se la prenderà con la sua compagna e la sgriderà per essersi fatta sfuggire le confidenze di Adelaide. Intanto Marcello continuerà ad avere dei dubbi su Matteo e sotto suggerimento di Angela, cercherà di trovare informazioni sul ragazzo, spulciando in una vecchia scatola di ricordi. Quello che troverà gli strapperà una lacrimuccia. Salvo penserà che il fidanzato di Elvira sia un’invenzione ma Alfredo smonterà le sue tesi.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 8: Umberto furioso contro Flora

Flora ha messo nei guai Adelaide rivelando a Fiorenza, senza volerlo, i segreti di Adelaide. La Gramini non si è fatta sfuggire l’occasione di attaccare la contessa e per la Di Sant’Erasmo comincerà un momento molto duro. Umberto si infurierà con la sua fidanzata e l’accuserà di essere stata incauta. Non avrebbe mai dovuto dire nulla a nessuno e mantenere il riserbo su una questione che lui le aveva raccomandato di tenere per sé.

Il Paradiso delle Signore 8 Anticipazioni: Marcello scopre la verità su Matteo

Marcello non crede che Matteo sia davvero suo fratello. Il ragazzo però vorrà delle risposte e, sotto consiglio di Angela, andrà alla ricerca di una scatola di ricordi di famiglia. Quando la aprirà verrà a scoprire che il nuovo arrivato non è per nulla un bugiardo e finirà anzi per avere le lacrime agli occhi, dopo aver trovato qualcosa di molto tenero e toccante. Intanto Salvo avrà dei dubbi sull’esistenza del fidanzato di Elvira ma Alfredo non confermerà le sue teorie.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 8: Vittorio e Matilde sempre più vicini

Mentre Diletta continuerà a corteggiare Vittorio, decisa a riconquistarlo, Matilde la terrà d’occhio. Sarà però chiaro che la D’Ambrosio non sia il primo pensiero del Conti. Nel suo cuore sembrerà esserci solo la Frigerio, con cui ci sarà un riavvicinamento. I due si ritroveranno molto vicini, durante il discorso di ringraziamento per un premio vinto insieme.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Rai1.