Un Posto al Sole Anticipazioni 28 settembre 2023: Scacco matto a Viola. Rosa la mette ko?

Vediamo le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 28 settembre 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Rosa, preoccupata per Damiano, prenderà una decisione inaspettata, che coinvolgerà Viola. La Bruni si troverà in difficoltà?

Le Anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole del 28 settembre 2023, alle ore 20.50, ci rivelano che Raffaele sarà finalmente in partenza per Barcellona. Rosa prenderà il suo posto ma la storia di Damiano e la sua preoccupazione per lui, la porteranno a essere sempre più angosciata e a prendere una decisione, che metterà Viola in difficoltà. Intanto Roberto calcherà la mano con Ida e cercherà di convincerla ad accettare la sua proposta mentre Guido e Mariella si troveranno sempre più coinvolti nelle situazioni sentimentali di Bice e Sergio.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Rosa mette Viola ko?

Raffaele è riuscito a far accettare Rosa come sua sostituta. Il Giordano sta per partire per Barcellona e la Picariello diventerà la nuova portiera di Palazzo Palladini. La donna sarà molto felice di avere questo nuovo impiego, che le permetterà di guadagnare meglio. Ma le recenti scoperte su Damiano l’hanno messa in allarme. Rosa è molto preoccupata per il suo ex e vorrebbe capire cosa sta succedendo. Ma lei, come tutti, non può sapere che il Renda sta lavorando in incognito per Eugenio. Delusa e soprattutto in ansia, finirà per prendere una decisione inaspettata e molto forte, che coinvolgerà Viola. Metterà la Bruni totalmente ko?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Roberto calca la mano con Ida

Roberto è pronto a tutto per tenere con sé Tommaso ma deve risolvere il problema Ida. Ferri sa che non potrà fare nulla se prima non prenderà accordi con la vera madre di Tommy e per questo le ha fatto una proposta piuttosto diretta. Ida si è trovata con le spalle al muro ma pare non aver ancora preso una decisione. Roberto calcherà la mano con lei mentre Marina continuerà a tenerla d’occhio, sicura che sia una bugiarda come Lara.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Guido e Mariella sempre più disperati

Le vicende matrimoniali di Bice e Sergio continueranno a tormentare Guido e Mariella. I due si troveranno sempre più coinvolti nei tormenti amorosi dei loro amici, che proprio non troveranno pace. Riusciranno a convincerli a tornare insieme e a vedersela da soli? Marina intanto ribadirà a Roberto di stare attento. Ferri darà retta al sesto senso della moglie… almeno stavolta?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.