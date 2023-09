Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 26 settembre 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 26 settembre 2023.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 26 settembre 2023.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 26 settembre 2023

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 26 settembre 2023 - Marcello sarà molto infastidito dalle attenzioni che Umberto rivolgerà costantemente ad Adelaide. Il Barbieri dovrà cercare di far finta di nulla mentre il Commendatore, per non far ingelosire Flora, sarà costretto a raccontarle tutta la verità sulla Contessa. Intanto Alfredo organizzerà un’uscita di gruppo per consentire a Salvo di riavvicinarsi a Elvira mentre Matilde non sopporterà la presenza di Diletta accanto a Vittorio. La giornalista invece avrà un brutto incontro con Tancredi mentre Ciro metterà in imbarazzo Maria, chiamando Vito per ringraziarlo della lavatrice... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 25 al 29 settembre 2023.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 26 settembre 2023

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 26 settembre 2023 - Alberto sarà una furia. Il Palladini, ingannato da Diana, scoppierà in un’ira furibonda e se la prenderà prima con l’architetto e poi con la povera Clara. Niko sarà costretto a intervenire ma non riuscirà a ottenere alcun risultato. Intanto Marina accetterà di sostenere Roberto e di aspettare, come lui dice e vuole, a denunciare Lara. La Martinelli ha infatti organizzato qualcosa per trovare Ida e il suo piano porterà al risultato sperato. Nunzio invece, per non pensare a Rossella, cercherà di distrarsi con Diana mentre Giulia, grazie all’aiuto di Raffaele, troverà un modo per affittare una stanza alla Terrazza. Renato però potrebbe non essere ancora d’accordo... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 25 al 29 settembre 2023.