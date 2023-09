Un Posto al Sole Anticipazioni 26 settembre 2023: Alberto, ingannato da Diana, se la prende con Clara

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 26 settembre 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Alberto si renderà conto che Diana lo ha ingannato e finirà per sfogare la sua rabbia su Diana. Intanto Lara troverà Ida.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda su Rai3 il 26 settembre 2023, alle ore 20.50, Alberto sarà una furia. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il Palladini, ingannato da Diana, scoppierà in un’ira furibonda e se la prenderà prima con l’architetto e poi con la povera Clara. Niko sarà costretto a intervenire ma non riuscirà a ottenere alcun risultato. Intanto Marina accetterà di sostenere Roberto e di aspettare, come lui dice e vuole, a denunciare Lara. La Martinelli ha infatti organizzato qualcosa per trovare Ida e il suo piano porterà al risultato sperato. Nunzio invece, per non pensare a Rossella, cercherà di distrarsi con Diana mentre Giulia, grazie all’aiuto di Raffaele, troverà un modo per affittare una stanza alla Terrazza. Renato però potrebbe non essere ancora d’accordo.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Alberto, ingannato da Diana, se la prende con Clara

Alberto si è illuso di potere, con il suo fascino, riconquistare Diana. Peccato che la donna abbia avuto, sin da subito, intenzione di prendersi gioco di lui e di dargli una piccola lezione di umiltà. Il Palladini, capito di essere stato preso in giro, andrà su tutte le furie e mediterà vendetta. Prima però sfogherà la sua frustrazione sulla stessa Diana e poi virerà sull’innocente Clara, che subirà un’altra volta l’ira del suo ex compagno, senza alcun motivo. Niko sarà costretto a intervenire per calmare il collega ma il suo intervento non porterà ai risultati sperati.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Lara ritrova Ida

Marina ha spinto Roberto a denunciare Lara ma Ferri vuole dare alla Martinelli il modo per ritrovare Tommaso. La donna ha rivelato al manager di avere avuto un’idea per stanare Ida e per riportare Tommy a casa e Roberto le ha creduto. Vista la situazione, la Giordano darà retta al marito e lascerà che lui e la loro nemica, procedano come detto. Lara riuscirà a mettere a segno il suo piano ma non sarà finita qui.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Nunzio si consola con Diana

Le nozze di Rossella si avvicinano e Nunzio non vuole pensarci. Il ragazzo è tormentato da questo pensiero e per liberarsene, continuerà a consolarsi con Diana. Intanto Giulia, grazie all’aiuto di Raffaele, troverà un modo per affittare una stanza alla Terrazza ma neanche in questa occasione Renato sarà contento. Le metterà i bastoni tra le ruote?

