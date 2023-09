Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni Puntata del 26 settembre 2023: Umberto rivela a Flora il segreto di Adelaide

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 per la puntata del 26 settembre 2023. Le Trame dell'episodio della Soap di Rai1 ci dicono che Umberto, per non far ingelosire Flora, sarà costretto a rivelarle il segreto della Contessa. Intanto la presenza di Diletta creerà fastidio in Matilde e Tancredi.

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore 8 in onda su Rai1 il 26 settembre 2023, alle ore 16.00, Marcello sarà molto infastidito dalle attenzioni che Umberto rivolgerà costantemente ad Adelaide. Il Barbieri dovrà cercare di far finta di nulla mentre il Commendatore, per non far ingelosire Flora, sarà costretto a raccontarle tutta la verità sulla Contessa. Intanto Alfredo organizzerà un’uscita di gruppo per consentire a Salvo di riavvicinarsi a Elvira mentre Matilde non sopporterà la presenza di Diletta accanto a Vittorio. La giornalista invece avrà un brutto incontro con Tancredi mentre Ciro metterà in imbarazzo Maria, chiamando Vito per ringraziarlo della lavatrice.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 8: Umberto rivela a Flora il segreto di Adelaide

Umberto ha scoperto che Adelaide ha una figlia. Questa rivelazione ha ovviamente sconvolto il Guarnieri, che vorrà saperne di più. Deluso per non essere mai stato informato dalla cognata e deciso a non essere più estromesso da questa situazione, il Commendatore comincerà a frequentare con costanza la villa. Marcello dovrà mantenere la calma per non scoppiare di gelosia mentre Flora non si tratterrà dal mostrarsi infastidita. Per evitare problemi con la compagna, Umberto sarà costretto a rivelarle il segreto della Contessa. Ma sarà una scelta sbagliata. Matteo continuerà invece ad avere problemi con sua madre.

Il Paradiso delle Signore 8 Anticipazioni: Matilde gelosa di Diletta

Al Paradiso è tornata Diletta e sembra che la ragazza, ora più che mai, abbia intenzione di rimanere accanto a Vittorio. Questo infastidirà Matilde, che non riuscirà a nascondere la sua gelosia. Intanto Alfredo organizzerà un’uscita di gruppo, per aiutare Salvo a riavvicinarsi a Elvira. Il Perico assicurerà all’amico di fare di tutto per sostenerlo.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 8: Tancredi minaccia Diletta

La presenza di Diletta non infastidirà solo Matilde. Anche Tancredi non mostrerà di essere felice del ritorno della giornalista e glielo dirà velatamente. In un incontro, all’uscita dal Paradiso, il Di Sant’Erasmo saluterà la ragazza ma poi le farà un avvertimento diretto a un suo collega ma ovviamente indirizzato in realtà a lei. Intanto Ciro metterà Maria in imbarazzo. Il Puglisi chiamerà Vito per ringraziarlo della lavatrice ma la figlia non ne sarà felice.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 24 al 29 settembre 2023.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Rai1.