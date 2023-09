Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 25 settembre 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 25 settembre 2023.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 25 settembre 2023.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 25 settembre 2023

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 25 settembre 2023 - Salvo cercherà ancora di convincere Elvira a dargli una chance. La Venere sarà però sempre più decisa a non concedergli alcuna possibilità e rifiuterà di uscire da sola con lui. Intanto a casa Puglisi arriverà una lavatrice, regalo a sorpresa di Vito. Maria non ne sarà entusiasta e questo comincerà a insospettire Agata, sua sorella. Matilde scoprirà che Vittorio ha seguito i suoi consigli per la copertina de Il Paradiso Market e ne sarà contenta... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 25 settembre 2023

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 25 settembre 2023 - Roberto faticherà ancora a trovare Tommaso e Ida. Marina, stanca dei tentennamenti del marito, lo spingerà a denunciare Lara ma la Martinelli tirerà fuori un asso dalla manica, che potrebbe salvarla da Ferri ma anche ritrovare Tommaso. Intanto Nunzio cercherà di non pensare a Rossella mentre Alberto continuerà a corteggiare Diana ma lo aspetterà una brutta sorpresa... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

