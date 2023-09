Un Posto al Sole Anticipazioni 25 settembre 2023: È ora di finirla! Marina spinge Roberto a denunciare Lara

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole, in onda su Rai3 il 25 settembre 2023, alle ore 20.50, ci rivelano che Roberto faticherà ancora a trovare Tommaso e Ida. Marina, stanca dei tentennamenti del marito, lo spingerà a denunciare Lara ma la Martinelli tirerà fuori un asso dalla manica, che potrebbe salvarla da Ferri ma anche ritrovare Tommaso. Intanto Nunzio cercherà di non pensare a Rossella mentre Alberto continuerà a corteggiare Diana ma lo aspetterà una brutta sorpresa.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Marina spinge Roberto a denunciare Lara ma…

Tommaso è scomparso e con lui pure Ida. A portare via il bambino non è stata quindi la Martinelli anche se è ormai indubbio che la donna abbia ingannato tutti. Ferri è molto in ansia per le sorti del bambino, soprattutto perché – nonostante le sue ricerche – del piccolo non c’è traccia. Marina, stanca di dover sempre camminare con il passo felpato, spingerà il marito a denunciare una volta per tutte Lara, sicura che dopo questa mossa, le cose potrebbero mettersi a loro favore. Roberto però non seguirà i suoi consigli, visto che la loro nemica dirà di aver trovato una pista che potrebbe portare a Tommy.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Nunzio cerca di non pensare a Rossella

Il matrimonio tra Rossella e Riccardo si sta avvicinando e Nunzio è tormentato da questo pensiero. Il ragazzo non riuscirà a capacitarsi di come la sua amica – per cui ha un debole – abbia deciso di sposare il Crovi, nonostante tutto quello che è successo. Lo chef però non potrà farci nulla; Ross ha preso la sua decisione e lui si è fatto da parte. Dovrà solo allontanarsi da lei e cercare di non pensarci. Per questo motivo troverà consolazione altrove.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Colpo gobbo ad Alberto. Diana lo imbroglia!

Alberto è certo che con le sue doti da seduttore riconquisterà Diana. Peccato che l’architetto abbia messo i suoi occhi su un altro uomo e voglia pure prendersi una piccola soddisfazione con il Palladini, punendolo per la sua eccessiva sicurezza. Per questo gli tenderà una trappola e lo metterà alla prova, riuscendo – purtroppo per lui – a far emergere la sua vera indole.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.