Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni Puntata del 25 settembre 2023: Niente da fare per Salvo. Elvira dice NO!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 per la puntata del 25 settembre 2023. Le Trame dell'episodio della Soap di Rai1 ci dicono che Salvo è distrutto. Elvira non vuole dargli alcuna chance.

Le Anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore 8, in onda il 25 settembre 2023, alle ore 16.00, ci rivelano che Salvo cercherà ancora di convincere Elvira a dargli una chance. La Venere sarà però sempre più decisa a non concedergli alcuna possibilità e rifiuterà di uscire da sola con lui. Intanto a casa Puglisi arriverà una lavatrice, regalo a sorpresa di Vito. Maria non ne sarà entusiasta e questo comincerà a insospettire Agata, sua sorella. Matilde scoprirà che Vittorio ha seguito i suoi consigli per la copertina de Il Paradiso Market e ne sarà contenta.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 8: Salvo ci riprova ma Elvira dice NO!

Salvo non trova pace. Il ragazzo vorrebbe tanto che le cose con Elvira tornassero quelle di un tempo e si pente amaramente per non aver preso sul serio il rapporto che aveva con la ragazza. Dopo aver subito i rimproveri di Marcello, che lo ha però spinto a non arrendersi, Salvatore ha deciso di chiedere ad Alfredo una mano per riconquistare la bella Venere. Peccato però che davanti alle sue richieste, la commessa si tiri indietro. Elvira rifiuterà ancora di dare una seconda chance al barista e persino di uscire da sola con lui. L’Amato sarà distrutto.

Il Paradiso delle Signore 8 Anticipazioni: Maria sempre più fredda con Vito

A casa Puglisi arriverà un regalo molto particolare da parte di Vito. Il ragazzo invierà alla fidanzata e alla sua famiglia, una lavatrice. Mentre Agata e Concetta ma anche Ciro, saranno felici, Maria non mostrerà nessuno entusiasmo. La stilista ha rivelato alle sue amiche di essere in crisi con il Lamantia ma non lo ha ancora comunicato alla sua famiglia. Dovrà quindi cercare di non mostrarsi troppo fredda e disinteressata per il bel gesto del futuro marito. Ma Agata si accorgerà presto che sta nascondendo qualcosa sulla sua relazione sentimentale.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 8: Matilde felice per la decisione di Vittorio

Il nuovo numero de Il Paradiso Market è pronto e Matilde si renderà conto che Vittorio ha dato retta ai suoi consigli e ha seguito le sue indicazioni per la copertina. La Frigerio sarà molto felice e capirà ancora di più di essere legata al Conti, nonostante tutto. Ma una “nuova rivale” starà per arrivare, a darle fastidio. Tornerà infatti Diletta D'Ambrosio e sembrerà più decisa che mai a ritagliarsi un posto nella vita di Vittorio. Intanto Adelaide sarà spaventata dal fatto che Umberto possa usare la sua confessione contro di lei. Il Guarnieri non ne avrà intenzione ma si dirà deluso dal fatto che la donna non gli abbia mai detto nulla.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 24 al 29 settembre 2023.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Rai1.