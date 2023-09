Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 15 settembre 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 15 settembre 2023.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 15 settembre 2023.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 15 settembre 2023

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 15 settembre 2023 - Maria sarà tormentata da due ragazzotti con attive intenzioni. A salvarla ci penserà un misterioso giovane che, prima di andarsene, le darà un bacio. Il ragazzo incontrato dalla Puglisi si presenterà a casa di Marcello – che cerca da tempo – ma ad aprirgli ci sarà solo Armando. Intanto Salvo si farà avanti con Elvira, durante l’inaugurazione del Gran Caffè Amato. La Venere sarà costretta a rivelargli di essersi fidanzata con un altro uomo. Intanto Vittorio e Matilde continueranno a osservarsi da lontano, senza potersi avvicinare troppo mentre Adelaide riceverà brutte notizie da parte di Odile... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 15 settembre 2023

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 15 settembre 2023 - Roberto cercherà di ottenere il perdono di Marina ma la Giordano dirà un secco "no". La manager vorrà partire per Londra e lasciarsi tutta la sofferenza alle spalle. Intanto Lara chiederà a Filippo di intercedere per lei con il padre, per il bene di Tommy. Alberto invece continuerà a insidiare Diana, però l’architetto, sebbene non dica di no alla sua corte, sarà interessata a un altro uomo. Nel frattempo Mariella cercherà di far ragionare Sergio e di farlo pentire per i suoi comportamenti scorretti nei confronti di Bice. Ma il suo intervento a favore dell’amica, farà ingelosire Guido... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

