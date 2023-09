Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni Puntata del 15 settembre 2023: Un ragazzo misterioso cerca Marcello. Chi sarà?

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 per la puntata del 15 settembre 2023. Le Trame dell'episodio della Soap di Rai1 ci dicono che un ragazzo misterioso sarà alla ricerca di Marcello mentre Adelaide riceverà brutte notizie da Odile.

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda su Rai1 il 15 settembre 2023, alle ore 16.05, Maria sarà tormentata da due ragazzotti con attive intenzioni. A salvarla ci penserà un misterioso giovane che, prima di andarsene, le darà un bacio. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il ragazzo incontrato dalla Puglisi si presenterà a casa di Marcello – che cerca da tempo – ma ad aprirgli ci sarà solo Armando. Intanto Salvo si farà avanti con Elvira, durante l’inaugurazione del Gran Caffè Amato. La Venere sarà costretta a rivelargli di essersi fidanzata con un altro uomo. Intanto Vittorio e Matilde continueranno a osservarsi da lontano, senza potersi avvicinare troppo mentre Adelaide riceverà brutte notizie da parte di Odile.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Un misterioso ragazzo cerca Marcello. Chi sarà?

Le trame de Il Paradiso delle Signore si tingono di giallo. Un misterioso ragazzo sarà alla ricerca di Marcello. Lo conosceremo quando salverà Maria da uno spiacevole incontro con due ragazzotti, che le daranno fastidio. La Puglisi gliene sarà molto grata ma nel salutarlo succederà l’impensabile. Il nuovo arrivato le darà un bacio. Il giovane, successivamente, si recherà a casa di Marcello – che sta cercando da diverso tempo – ma non lo troverà. Ad aprirgli sarà Armando e questo lo costringerà a tornare indietro sui suoi passi e a riprendere le sue ricerche. Ma chi sarà questo personaggio?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Elvira confessa a Salvo di essersi fidanzata

Salvo rimpiange i dolci momenti passati con Elvira, quando la ragazza non aveva occhi che per lui. La ragazza, dopo l’estate, si è allontanata moltissimo dall’Amato e per Salvatore è stato un vero e proprio colpo al cuore. Il ragazzo ha però pensato a un piano per riconquistare la Venere e lo metterà a segno durante l’inaugurazione, che andrà a gonfie vele anche grazie alla presenza di Ciro. Elvira però dovrà dare una brutta notizia al barista. Gli confesserà di essersi fidanzata con un altro uomo e di essere molto contenta.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Adelaide riceve una brutta notizia da Odile

La figlia di Adelaide sta per arrivare a Milano o meglio stava. La Contessa riceverà purtroppo brutte notizie da parte di Odile, che potrebbe ritardare il suo arrivo a Villa Guarnieri. Intanto tra Vittorio e Matilde continueranno a esserci fugaci incontri e celati sguardi d’amore. Sarà ancora chiaro che tra i due ci sia un forte sentimento, che non riesce a sbocciare a causa di Tancredi.

