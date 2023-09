Un Posto al Sole, Anticipazioni dall'11 al 15 ottobre 2023: Roberto chiede perdono a Marina ma lei vuole andare a Londra!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera partenopea Un Posto al Sole, in onda dall'11 al 15 ottobre 2023 su Rai3, come sempre a partire dalle 20.50. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana:

Puntata in onda Lunedì 11 settembre 2023

Viola sospetta ancora che Damiano sia in combutta con Eduardo e continua a tenerlo d’occhio. La vicinanza della Bruni al Renda, scatena la gelosia di Rosa. Niko torna a casa dopo le vacanze e scopre le terribili novità su Bricca. Il ragazzo deve rivelare a sua madre delle ultime decisioni di Franco e Giulia ne rimane sconvolta. Micaela spinge Serena a fare da Cupido a Manuela, che ha passato l’estate da sola ma che soprattutto sembra ancora interessata al Poggi. Niko e Manuela si incontrano e i due non possono fare a meno di provare una forte emozione.

Puntata in onda Martedì 12 settembre 2023

Viola non demorde ed è pronta a scoprire cosa stia combinando Damiano e quali siano i suoi veri rapporti con Eduardo. Per questo motivo affronta il Renda. Rosa, vedendo la Bruni sempre più vicina al suo ex, brucia di gelosia. Giulia non ha alcuna intenzione di seguire i piani di Franco e si dedica alla sua povera Bricca. Micaela continua a voler far svagare sua sorella. Il suo obiettivo è quello di farla divertire e distrarla dallo studio disperato.

Puntata in onda Mercoledì 13 settembre 2023

Roberto prende una decisione che spiazza completamente Lara, che sino a ora ha sperato di poter tornare a far parte della vita del Ferri. Damiano, a causa dei suoi sentimenti per Viola, fa un passo falso con Eduardo e con il suo clan, finendo nei guai. Micaela sembra aver fatto centro e pare abbia spinto sua sorella tra le braccia di Costabile. Ma tutto sarà andato secondo i piani?

Puntata in onda Giovedì 14 settembre 2023

Roberto vuole fare il test del DNA e scoprire se Tommy è davvero suo figlio. Lara va nel panico. Silvia dà a Nunzio una notizia che potrebbe mettere il ragazzo in grande difficoltà con Michele mentre Massaro torna a chiedere a Guido di essere suo complice. Non sa però che qualcuno potrebbe remargli contro e mettergli i bastoni tra le ruote.

Puntata in onda Venerdì 8 settembre 2023

Roberto si scusa con Marina ma le sue parole, purtroppo, non ottengono gli effetti sperati. Lara chiede aiuto a Filippo, affinché il ragazzo faccia ragionare il padre mentre la Giordano si prepara per volare a Londra. Alberto vuole riprovarci con Diana ma la donna è rimasta affascinata da un altro uomo. Mariella interviene con Massaro e cerca di fargli capire gli errori che lui ha commesso nei confronti di Bice. Il suo aiuto viene però frainteso da Guido, che si ingelosisce.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.