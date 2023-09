Un Posto al Sole Anticipazioni 15 settembre 2023: Marina non perdona Roberto ed è pronta a volare a Londra

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 15 settembre 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Marina non perdonerà Roberto e sarà più che mai decisa a partire per Londra. Intanto Lara chiederà aiuto a Filippo per fermare il Ferri.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda su Rai3 il 15 settembre 2023, alle ore 20.50, Roberto cercherà di ottenere il perdono di Marina ma la Giordano dirà un secco No. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che per la manager vorrà partire per Londra e lasciarsi tutta la sofferenza alle spalle. Intanto Lara chiederà a Filippo di intercedere per lei con il padre, per il bene di Tommy. Alberto continuerà a insidiare Diana ma l’architetto, sebbene non dica di no alla sua corte, sarà interessata a un altro uomo. Mariella cercherà di far ragionare Sergio e di farlo pentire per i suoi comportamenti scorretti nei confronti di Bice. Ma il suo intervento a favore dell’amica, farà ingelosire Guido.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Marina non intende perdonare Roberto

È la resa dei conti. Roberto vuole fare il test del DNA per scoprire se Tommy sia realmente suo figlio. Questo gesto gli darà il via per correre da Marina e chiederle perdono per non averle mai dato retta. La Giordano gelerà il suo ex compagno, gli ribadirà di aver rinunciato a lottare per lui e gli dirà di non avere alcuna intenzione di perdonarlo. La manager sarà pià che convinta di dover lasciare Napoli, per volare a Londra dalla sua famiglia. Per Roberto sarà un colpo al cuore. Sarà davvero tutto finito?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Lara cerca aiuto in Filippo

Lara sarà disperata. Se Roberto davvero facesse il test del DNA scoprirebbe che Tommy non è suo figlio e lei finirebbe nei guai… persino in prigione. La Martinelli chiederà quindi aiuto a Filippo e lo spronerà a far ragionare il padre, per il suo bene e per quello di Tommaso. Cosa farà il Sartori? Davvero intercederà per lei? Intanto Alberto continuerà a corteggiare Diana e lei non disdegnerà la sua corte. L’architetto non nasconderà però di essere interessata anche a un altro uomo. Che sia Michele?

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Guido geloso di Massaro e Mariella

La persona che affronterà Massaro e farà crollare tutti i suoi piani, sarà Mariella. L’Altieri vorrà un confronto con il marito della sua amica e cercherà di fargli capire tutti gli errori che ha commesso nei confronti di Bice. Mentre lo spronerà a fare meglio con sua moglie, Guido comincerà a provare una certa gelosia nei confronti della sua compagna. Il Del Bue traviserà completamente la situazione ed è prevedibile che la situazione prenda una piega tragicomica.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.