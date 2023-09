Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni Puntate Inedite dall'11 al 15 settembre 2023: Si ricomincia! Vittorio è agguerrito

Anticipazioni TV

Comincia l'ottava stagione de Il Paradiso delle Signore. Vittorio Conti riapre le porte del suo grande magazzino, pronto a nuove avventure. Scopriamo insieme cosa succederà negli episodi della Soap in onda dall'11 al 15 settembre 2023.

Il Paradiso delle Signore riapre le sue porte per la nuova, ottava, stagione. Le puntate inedite della Soap andranno in onda su Rai1 alle ore 16.05. Scopriamo insieme le Trame delle prime cinque puntate, dall'11 al 15 settembre 2023. Ecco le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8:

Puntata in onda Lunedì 11 settembre 2023

Vittorio Conti riapre Il Paradiso delle Signore con un nuovo problema proprio di fronte: la Galleria Milano Moda. Il nuovo grande magazzino di Umberto e Tancredi, sta già richiamando molti clienti, attratti dalla novità. Vittorio deve trovare una soluzione al più presto e fermare così il calo delle vendite. Maria torna dall’Australia e trova un nuovo stilista, Gianlorenzo Botteri mentre Irene, nuova capocommessa, sta cercando una nuova Venere.

Puntata in onda Martedì 12 settembre 2023

Roberto infonde coraggio ed entusiasmo a Vittorio. Non si devono arrendere davanti alle sfide che dovranno affrontare. Elvira si è allontanata da Salvatore e l’Amato rimpiange i momenti in cui la ragazza era innamorata di lui e cerca di recuperare il rapporto. Irene sta cercando una nuova Venere ma nessuna delle ragazze che si è presentata, soddisfa le sue esigenze. Clara ed Elvira, capendo che la Cipriani è in difficoltà, decidono di aiutarla. Adelaide aspetta con trepidazione Odile, che dovrebbe raggiungere Villa Guarnieri a breve e che sarà presentata come la figlia della sua cara amica defunta a Ginevra.

Puntata in onda Mercoledì 13 settembre 2023

La famiglia di Maria sta per arrivare a Milano e la ragazza è pronta ad accoglierli. I Puglisi andranno ad abitare nella vecchia casa degli Amato. Elvira e Clara, grazie all’aiuto di Alfredo, hanno trovato una giovane, che potrebbe essere ideale per il ruolo di nuova venere. La candidata si chiama Delia Bianchetti. Matilde e Vittorio, nonostante ora siano rivali, continuano a vedersi e a scambiarsi opinioni leali sul loro lavoro. I due sembrano però voler dire bene altro, e di più, nei loro incontri. Tancredi è invece più che certo che Il Paradiso abbia un piede nella fossa mentre Marcello non sembra per nulla rabbuiarsi davanti ai racconti di Flora su Ludovica e il suo nuovo marito. Nel suo cuore ora c’è solo Adelaide.

Puntata in onda Giovedì 14 settembre 2023

Delia comincia a lavorare al Paradiso. Concetta e Agata Puglisi arrivano al grande magazzino e lo vedono per la prima volta. Le due donne se ne innamorano all’istante. Ciro Puglisi invece, dà una mano in Caffetteria, in vita dell’inaugurazione. Salvo ha pronta una strategia per riconquistare Elvira mentre Maria confessa alle sue amiche, Clara e Irene, di avere dei problemi con Vito. Adelaide è sulle spine ed è visibilmente tesa per l’arrivo di Odile. La Contessa, dopo averci pensato a lungo, decide di raccontare a Matilde la verità su sua figlia, che sino a poco tempo prima, credeva fosse morte.

Puntata in onda Venerdì 15 settembre 2023

È arrivato il giorno dell’inaugurazione del Gran Caffè Amato e Ciro si dimostra indispensabile per questo importante evento, nonostante non abbia alcuna esperienza come barista. Maria viene importunata da due ragazzotti per strada e viene prontamente salvata da un giovane misterioso che, prima di andarsene, le strappa un bacio. Questo stesso ragazzo bussa a casa di Marcello – che sta cercando da tempo - ma ad aprirgli è Armando. Alla festa per la Caffetteria, Elvira rivela a Salvo che si è fidanzata con un altro mentre Vittorio e Matilde continuano a desiderare di passare più tempo insieme ma senza riuscirci. Adelaide deve fare i conti con una brutta notizia da parte di Odile.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1.