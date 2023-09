Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 11 settembre 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 11 settembre 2023.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 11 settembre 2023.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 11 settembre 2023

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 11 settembre 2023 - Vittorio riaprirà le porte del suo grande magazzino ma dovrà affrontare un grande problema. La Galleria Milano Moda, appena aperta, attira l’attenzione di molti clienti, incuriositi dalla novità. Il Conti dovrà trovare velocemente una soluzione, per evitare il calo drastico delle vendite. Maria tornerà dall’Australia e troverà il nuovo stilista Gianlorenzo Botteri. Irene invece, nuova capocommessa, dovrà cercare una nuova Venere ma non sarà un’impresa facile... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 11 settembre 2023

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 11 settembre 2023 - Micaela, dopo le vacanze, spronerà Serena a fare da Cupido per Manuela. La Cirillo sarà preoccupata per la sua gemella, che ha passato tutta l’estate da sola in casa. Intanto il ritorno di Niko sortirà uno strano effetto sia su Manuela stessa che su Giulia, che scoprirà le nuove intenzioni di Franco, riguardo la Terrazza. Viola continuerà a indagare su Damiano, sempre più convinta che il ragazzo stia combinando qualcosa di losco, insieme a Eduardo. Rosa, vedendo il suo ex accanto alla Bruni, dovrà cercare di mantenere il contegno e non mostrare troppa gelosia... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

