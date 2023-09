Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni Puntata dell'11 settembre 2023: Vittorio pronto a un nuovo inizio

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore 8, in onda su Rai1 l’11 settembre 2023, alle ore 16.05, ci rivelano che Vittorio riaprirà le porte del suo grande magazzino ma dovrà affrontare un grande problema. La Galleria Milano Moda, appena aperta, attira l’attenzione di molti clienti, incuriositi dalla novità. Il Conti dovrà trovare velocemente una soluzione, per evitare il calo drastico delle vendite. Maria tornerà dall’Australia e troverà il nuovo stilista Gianlorenzo Botteri. Irene invece, nuova capocommessa, dovrà cercare una nuova Venere ma non sarà un’impresa facile.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 8: Vittorio riapre le porte del suo Paradiso

L’attesa è finita. Il Paradiso delle Signore riapre le sue porte. Vittorio è pronto a ricominciare un nuovo anno e stavolta dovrà guardarsi le spalle dai suoi nuovi nemici. La Galleria Milano Moda è aperta e sta già conquistando molti clienti, attratti dalla novità del momento. Tutto questo a scapito delle vendite del grande magazzino del Conti, che dovrà trovare una soluzione al più presto, affinché il suo Paradiso possa fronteggiare la concorrenza. Non sarà facile trovare un modo per mettere a tacere Tancredi e Umberto ma Vittorio non avrà certo intenzione di gettare la spugna. La guerra è solo all’inizio.

Il Paradiso delle Signore 8 Anticipazioni: Maria torna dall’Australia

Maria ha seguito Vito in Australia affinché il suo fidanzato potesse risolvere i problemi della sua azienda. La Puglisi farà ritorno in Italia, a Milano, pronta a riprendere il suo lavoro. In atelier troverà una grande sorpresa. Vittorio ha assunto un nuovo stilista, Gianlorenzo Botteri, e lui e Maria dovranno collaborare a delle nuove collezioni, quella femminile e quella maschile. La bella giovane si troverà bene con il suo nuovo collega?

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 8: Irene alla ricerca di una nuova Venere

Irene diventerà ufficialmente la nuova capocommessa del Paradiso. Un ruolo che la Cipriani saprà ricoprire magistralmente ma che la porterà subito ad affrontare un problema: l’assunzione di una nuova Venere. Non sarà facile trovare una ragazza adatta al ruolo e tutte le candidate dovranno superare l’attento colloquio di Irene, decisa ad avere il meglio per il grande magazzino, in cui lavora da anni.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1.