Un Posto al Sole Anticipazioni 11 settembre 2023: Micaela e Serena in soccorso, amoroso, di Manuela!

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda l'11 settembre 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Micaela e Serena correranno in soccorso di Manuela. Riusciranno a farle da Cupido?

Le Anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole in onda su Rai3 l’11 settembre 2023, alle ore 20.50, ci rivelano che Micaela, dopo le vacanze, spronerà Serena a fare da Cupido per Manuela. La Cirillo sarà preoccupata per la sua gemella, che ha passato tutta l’estate da sola in casa. Intanto il ritorno di Niko sortirà uno strano effetto sia su Manuela stessa che su Giulia, che scoprirà le nuove intenzioni di Franco, riguardo la Terrazza. Viola continuerà a indagare su Damiano, sempre più convinta che il ragazzo stia combinando qualcosa di losco, insieme a Eduardo. Rosa, vedendo il suo ex accanto alla Bruni, dovrà cercare di mantenere il contegno e non mostrare troppa gelosia.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Micaela e Serena Cupidi per Manuela

L’estate è ormai finita ed è tempo di ritorni. Presto ricomincerà la solita routine e tutto tornerà come prima. Alcuni personaggi di Upas sperano però che dopo le vacanze qualcosa possa cambiare. Micaela sarà molto preoccupata per sua sorella e chiederà a Serena di darle una mano. Il suo obiettivo sarà quello di fare da Cupido alla gemella, per invogliarla a uscire con qualcuno. Manuela ha infatti passato tutti questi mesi da sola, senza una compagnia e questo per la sua sorellina è intollerabile.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Giulia sconvolta dalle intenzioni di Franco

Niko tornerà a casa dopo le vacanze estive e tra le prime persone che vedrà ci sarà Manuela. I due ragazzi non riusciranno a mascherare la loro emozione nel rivedersi. Il Poggi avrà però molto da fare al suo rientro. Dopo aver scoperto che Bricca è malata, rivelerà alla madre una nuova brutta notizia. Le confesserà le nuove intenzioni di Franco riguardo alla Terrazza e la cosa non le piacerà per nulla, anzi resterà senza parole. Ma cosa avrà in mente il Boschi?

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Viola tiene d’occhio Damiano. Rosa è gelosa!

Viola indaga su Damiano ed Eduardo, sempre più convinta che i due stiano combinando qualcosa di molto grosso. La Bruni non vuole farsi sfuggire nulla ed è più che certa che il Renda si sia invischiato in una faccenda più grande di lui. La sua preoccupazione la porterà a stargli più vicino e a far ingelosire Rosa, che li vedrà sempre più complici.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.