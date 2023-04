Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 20 aprile 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 20 aprile 2023.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 20 aprile 2023.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 20 aprile 2023

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 20 aprile 2023 - Marco scoprirà la verità. Il giornalista rivelerà a Gemma che non parteciperà al suo matrimonio. La sua decisione deluderà la Zanatta che non riuscirà a nascondergli il suo segreto. Il ragazzo capirà che la Venere è incinta, ma penserà che il padre sia Roberto. Intanto, Marcello riceverà una chiamata da parte di Adelaide e racconterà a Ludovica di essere sì felice ma di avere molti dubbi sulla Contessa. Umberto, invece, capirà dove si è cacciata la nobildonna. Nel frattempo, Alfredo sarà pronto per la riunione di famiglia, però senza Irene, mentre Vito vorrà parlare al più presto con Maria della sua decisione di trasferirsi in Australia. Per finire, Elvira chiederà a Salvo di aiutarla per l'esame pratico di guida e tra loro succederà qualcosa di inaspettato, e Tancredi chiederà a Vittorio di non aiutare Matilde e di smetterla di supportarla nelle sue indagini sull’incendio... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 20 aprile 2023

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 20 aprile 2023 - Micaela ha registrato un video che potrebbe mettere Alberto in grave difficoltà. Clara potrebbe scoprire che il suo compagno l'ha tradita. Intanto, Lara continuerà a essere invadente e a volere sempre di più conquistare Roberto. Questo suo comportamento ha cominciato a portare i suoi frutti e Marina e suo marito sono sempre più lontani. Guido e Michele continueranno a dover gestire la situazione imbarazzante, che si è creata dopo l'incontro con il marito di Bice... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

