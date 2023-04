Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Puntate di Un Posto al Sole in onda dal 17 al 21 aprile 2023. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Scopriamo le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap partenopea Un Posto al Sole, in onda dal 17 al 21 aprile 2023 su Rai 3, alle 20:50. Negli episodi che vedremo nella settimana, Marina e Roberto saranno sempre più distanti a causa di Lara mentre Clara, grazie a un testimone inaspettato, scoprirà che Alberto le ha mentito e che non è mai realmente cambiato. Michele e Guido si troveranno a gestire una situazione molto imbarazzante mentre Nunzio e Diego dovranno vincere le paure loro e quelle di Silvia, per investire sul rilancio de Il Vulcano. Rosa sarà furiosa con Damiano mentre Viola non riuscirà a dimenticare il Renda. Ecco il Riassunto di ciò che succederà questa settimana:

Puntata in onda Lunedì 17 aprile 2023

Lara sta vincendo. I suoi subdoli piani per separare Marina e Roberto stanno funzionando, visto che la Giordano ha deciso di passare molto tempo e di consolarsi con il suo amico francese Arnaud. Franco invece è sempre più in difficoltà a causa del suo lavoro, che potrebbe perdere da un momento all’altro mentre Diego e Nunzio si trovano a dover affrontare le novità de Il Vulcano. I ragazzi devono rilanciare il Caffè Vulcano e vincere tutti i timori, sia i loro che quelli di Silvia, preoccupata per i nuovi investimenti.

Puntata in onda Martedì 18 aprile 2023

I momenti di intimità passati con Damiano e finiti male, hanno provato Rosa, che prova sempre più rancore nei confronti del suo ex compagno. Viola intanto cerca di riprendere in mano la sua vita con Eugenio ma ilpensiero del Renda la tormenta. Un incontro tra lei e il poliziotto potrebbe trasformarsi in qualcosa di molto pericoloso e complicato per entrambi. Roberto e Marina invece si trovano molto in difficoltà a gestire la presenza di Lara e Arnaud. Sono entrambi sempre più presi dalle richieste dei loro “amici” e sempre più distanti tra loro. Nunzio riesce a convincere Silvia ad assumere un social media manager che possa aiutare il Vulcano e rilanciarlo suoi social.

Puntata in onda Mercoledì 19 aprile 2023

Alberto deve riprendersi ancora dalla fine della sua relazione – nascosta – con Diana. Il Palladini deve nascondere tutto a Clara ma qualcuno, testimone di quanto successo tra lui e l’architetto, potrebbe mettergli i bastoni tra le ruote. Intanto Viola e Rosa continuano a essere legate, chi per un motivo e chi per un altro, con Damiano mentre Guido e Michele hanno un incontro piuttosto strano e travolgente con il marito di Bice. La loro serata viene letteralmente stravolta.

Puntata in onda Giovedì 20 aprile 2023

Il testimone della relazione tra Alberto e Diana è Micaela. Un video girato dalla Cirillo potrebbe trasformarsi in un’arma contro il Palladini e far scoppiare una bomba tra Alberto e Clara ma soprattutto potrebbe mettere in pericolo la reputazione dell’avvocato. Lara non smette un attimo di tormentare Roberto e di essere invadente mentre Guido e Michele devono gestire una situazione imbarazzante al pub.

Puntata in onda Venerdì 21 aprile 2023

Roberto e Marina sembrano ritrovare un momento di pace e tranquillità ma una nuova emergenza di Lara e di Tommaso, rischia nuovamente di ribaltare la situazione. Clara capisce di essere stata ingannata e di aver riposto male la sua fiducia, nuovamente. La Curcio scopre che Alberto non è mai cambiato davvero e ora è arrivata l’ora di prendere una decisione e di lasciare solo il Palladini. Michele e Guido devono ancora risolvere i guai in cui si sono cacciati.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.

