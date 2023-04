Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 20 aprile 2023: Marco lo scopre...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda il 20 aprile 2023 alle ore 16.05 su Rai1, Marco scoprirà la verità. Il giornalista rivelerà a Gemma che non parteciperà al suo matrimonio. La sua decisione deluderà la Zanatta che non riuscirà a nascondergli il suo segreto. Il ragazzo capirà che la Venere è incinta ma penserà che il padre sia Roberto. Intanto Marcello riceverà una chiamata da parte di Adelaide e racconterà a Ludovica di essere sì felice ma di avere molti dubbi sulla Contessa. Umberto invece capirà dove si è cacciata la nobildonna. Alfredo sarà pronto per la riunione di famiglia ma senza Irene mentre Vito vorrà parlare al più presto con Maria della sua decisione di trasferirsi in Australia. Elvira chiederà a Salvo di aiutarla per l'esame pratico di guida e tra loro succederà qualcosa di inaspettato. Tancredi chiederà a Vittorio di non aiutare Matilde e di smetterla di supportarla nelle sue indagini sull’incendio.

Marco scopre che Gemma è incinta: ecco le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore

Marco ha deciso di dimenticare Stefania e si comporta con Gemma come fossero vecchi amici. Il ragazzo rivela però alla Zanatta di aver deciso di non partecipare alle sue nozze, non sentendosi a suo agio. La ragazza ci rimarrà un po' male e purtroppo per lei non riuscirà a tenere nascosta la sua gravidanza. Marco scoprirà che la sua ex è incinta e pensando che il bambino sia di Roberto, capirà il perché di una tale fretta di sposarsi. Ma la verità sta per venire a galla!

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Umberto scopre i movimenti di Adelaide

Marcello continuerà a non capacitarsi di essere stato imbrogliato dalla Contessa. Il ragazzo è molto deluso dal comportamento della nobildonna e vorrebbe vederci chiaro nella faccenda. Neanche una telefonata da parte della donna, riuscirà a calmarlo. Il Barbieri confesserà a Ludovica di avere molti dubbi sulla Di Sant'Erasmo e la Brancia cercherà di tranquillizzarlo. Intanto Umberto si è messo alla ricerca della cognata e, grazie alle sue conoscenze, riuscirà a capire i suoi movimenti.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Vito pronto a rivelare a Maria dell'Australia

Irene ha deluso Alfredo e il ragazzo è pronto a recarsi alla riunione di famiglia senza di lei. Il Perico è molto triste; avrebbe infatti voluto che la sua fidanzata potesse conoscere i suoi e fare le presentazioni ufficiali. Intanto Vito sarà determinato a rivelare a Maria della sua decisione di trasferirsi in Australia con lei mentre Elvira chiederà a Salvo di aiutarla con un'ultima lezione di guida, prima del suo esame pratico. Tra i due ragazzi succederà qualcosa di inaspettato. Intanto Tancredi chiederà a Vittorio di smettere di supportare Matilde nelle sue indagini sull'incendio della fabbrica.

