Vediamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la settimana dal 17 al 21 aprile 2023. Ecco le Trame della Soap.

Vediamo le Anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore e scopriamo cosa succederà nelle puntate in onda dal 17 al 21 aprile 2023 alle ore 16.05 su Rai1. Negli episodi che vedremo in onda nella settimana, Gemma e Marco saranno sempre più vicini e Roberto sospetterà che tra i due possa esserci del tenero. Matilde intanto, nonostante l'intervento di Tancredi, chiederà a Vittorio di aiutarla a indagare sull'incendio mentre Umberto partirà alla ricerca di Adelaide. Il dottor Conti proporrà a Maria di diventare la nuova stilista del Paradiso. Ma ecco le Trame della Soap, nel dettaglio:

Puntata in onda Lunedì 17 aprile 2023

Gemma e Roberto possono annunciare ufficialmente il loro matrimonio. Gli inviti sono infatti pronti per essere consegnati agli invitati. Marcello è furioso con Adelaide per non avergli detto la verità e per avergli invece mentito. Il ragazzo si sfoga in Caffetteria, preoccupando Salvatore. La partenza improvvisa della Contessa e il mistero dietro alla sua scomparsa, mettono Umberto sull'attenti mentre Clara è stanca di dire che Francesco è il suo pretendente. Vittorio fa a Maria una proposta meravigliosa, ovvero quella di prendere il posto di Flora e di diventare la nuova stilista de Il Paradiso. Vito sembra però avere dei piani diversi per lui e la sua fidanzata. Vorrebbe trasferirsi con lei in Australia. Tancredi ringrazia Marco per non aver detto nulla a Matilde sull'incendio della fabbrica mentre la Frigerio, dopo aver saputo che i potenziali responsabili della tragedia sono stati arrestati, torna a ripensare con dolore a quel giorno, che ha sconvolto completamente la sua vita e la sua famiglia.

Puntata in onda Martedì 18 aprile 2023

Il caso dell'incendio alla fabbrica della famiglia Frigerio è stato riaperto. Tancredi è molto in ansia e spera che le cose non gli sfuggano di mano. Matilde viene chiamata a deporre in tribunale e il Di Sant’Erasmo tenta di convincerla a non continuare a indagare e a dimenticare quanto successo. Intanto Vittorio si ritrova a lavorare di nuovo con lei. Il Conti è in imbarazzo visto che la situazione tra loro, dopo lo scontro per la Ditta Palmieri, non è delle migliori. Roberto nota che tra Marco e Gemma c'è ancora grande sintonia e sospetta che tra i due possa esserci ancora del tenero mentre Alfredo non vede l'ora che Irene conosca la sua famiglia e Vito non sa come dire a Maria di volersi trasferire in Australia. Umberto si mette sulle tracce di Adelaide e Flora non prende per nulla bene la sua decisione.

Puntata in onda Mercoledì 19 aprile 2023

Marcello non trova pace per quanto successo con la Contessa, per la sua partenza e per le sue bugie. Ludovica cerca di rincuorarlo. Maria, dopo l'incarico ricevuto da Vittorio, pensa di chiedere aiuto a Matilde, che continua a voler indagare per trovare finalmente la verità sull'incendio della fabbrica. Intanto Irene trova una scusa per non conoscere la famiglia Perico e Alfredo ci rimane molto male. Il ragazzo si sfoga con Vito. Marco invece continua a comportarsi con Gemma come fossero solo amici e sembra determinato a dimenticare Stefania.

Puntata in onda Giovedì 20 aprile 2023

Marco rivela a Gemma della sua intenzione di non partecipare alla sue nozze. Il giornalista scopre della gravidanza della Zanatta ma si convince che il padre sia il suo futuro marito, Roberto. Tancredi chiede a Vittorio di non supportare Matilde nelle sue indagini. Intanto Adelaide chiama Marcello ma il Barbieri non sembra rasserenarsi e si confida, un'altra volta, con Ludovica. Intanto Umberto comincia a rintracciare la cognata e a capire dove possa essersi cacciata. Mentre Alfredo è pronto al raduno famigliare, Vito vuole parlare a Maria dell'Australia e della sua intenzione di trasferirsi là con lei. Elvira chiede a Salvatore di darle una mano per un'ultima lezione guida. La ragazza sta per fare un nuovo tentativo per prendere la patente. Tra di loro però succede qualcosa di inaspettato.

Puntata in onda Venerdì 21 aprile 2023

Umberto decide di partire per trovare Adelaide e per scoprire una volta per tutte la verità su di lei. Intanto Marco rivela a Gemma di avere qualche dubbio sul suo rapporto con Roberto ma la Zanatta gli ribadisce che il piccolo che aspetta non è il suo. Intanto Tancredi riceve la notizia che aspettava da tempo. Potrà sottoporsi a un'operazione alla gamba. Il momento di serenità che vivrà insieme alla moglie potrebbe però essere guastato dalla decisione della Frigerio di continuare con le sue ricerche. La donna chiede a Vittorio di aiutarla. Maria comunica a Vito di aver deciso di accettare l'incarico offerto dal Conti e il Lamantia viene preso in contropiede, prima che possa comunicarle di voler partire insieme a lei per l'Australia. Alfredo scopre che Irene gli ha mentito e prende una decisione completamente inaspettata.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1.