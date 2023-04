Un Posto al Sole Anticipazioni 20 aprile 2023: Micaela rischia di rovinare Alberto!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 20 aprile 2023. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Alberto rischia di essere scoperto. Micaela ha registrato un video compromettente e Clara potrebbe scoprire tutto.

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata che andrà in onda il 20 aprile 2023 alle ore 20.50 su Rai3, Micaela ha registrato un video che potrebbe mettere Alberto in grave difficoltà. Clara potrebbe scoprire che il suo compagno l'ha tradita. Intanto Lara continuerà a essere invadente e a volere sempre di più conquistare Roberto. Questo suo comportamento ha cominciato a portare i suoi frutti e Marina e suo marito sono sempre più lontani. Guido e Michele continueranno a dover gestire la situazione imbarazzante, che si è creata dopo l'incontro con il marito di Bice.

Micaela potrebbe smascherare Alberto: ecco le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 20 aprile 2023

Alberto nasconde il suo tradimento ma nello stesso tempo vorrebbe riconquistare Diana. Il Palladini potrebbe però essere in pericolo. Quel qualcuno che lo ha scoperto è Micaela. La Cirillo, chiamata a fare qualche ripresa al Vulcano, ha registrato un video compromettente, che potrebbe far scoprire a Clara tutta la verità sul suo compagno. Micaela deciderà di rendere pubblica questa registrazione o di mostrarla alla Curcio? Oppure la verità verrà a galla in un altro modo. Sì perché, purtroppo per Alberto, tutto verrà a galla.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Lara continua ad affilare le unghie contro Marina

Lara sta vincendo la sua battaglia contro Marina. La Giordano è sempre più vicina ad Arnaud, nonostante cerchi in ogni modo di non permettere all'amico francese di guadagnare spazio nella sua vita. Le sue resistenze sono però insufficienti e Roberto continua e continuerà a essere sempre più distratto e ingannato dai piani della Martinelli. Le cose, tra i coniugi Ferri, si complicheranno sempre di più.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Guido e Michele in difficoltà

La serata di Guido e Michele si è trasformata in qualcosa di imbarazzante. I due hanno incontrato il marito di Bice e da allora la loro giornata è peggiorata. Anche nella puntata di Un Posto al Sole, in onda il 20 aprile 2023, i due amici saranno costretti a gestire una situazione assurda e inaspettatamente complessa al pub. Ne usciranno illesi oppure torneranno a casa con qualcosa da spiegare a Bice e a Mariella?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 17 al 21 aprile 2023.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.