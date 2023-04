Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 18 aprile 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 18 aprile 2023.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 18 aprile 2023.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 18 aprile 2023

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 18 aprile 2023 - Umberto si metterà alla ricerca di Adelaide. Il Guarnieri vorrà sapere che fine abbia fatto sua cognata, ma questa sua decisione finirà per infastidire Flora. La Ravasi non sopporterà che il suo compagno sia ancora così interessato alla Contessa e non riuscirà a trattenere la sua gelosia. Intanto, Tancredi sarà molto preoccupato per la riapertura del caso dell'incendio, e soprattutto tremerà quando Matilde verrà chiamata a deporre. Alfredo, invece, non vedrà l'ora che Irene conosca la sua famiglia, mentre Vito non saprà come rivelare a Maria della sua intenzione di trasferirsi, con lei, in Australia. Nel frattempo, Roberto noterà la sintonia tra Gemma e Marco e comincerà a pensare che la Zanatta sia ancora innamorata del giornalista... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 18 aprile 2023

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 18 aprile 2023 - tra Viola e Damiano ci saranno scintille. La Bruni cercherà di liberarsi del pensiero fisso del Renda e di concentrarsi sulla sua nuova vita con Eugenio... ma un incontro con il poliziotto renderà le cose più difficili. Intanto, Rosa, dopo la serata trascorsa con il suo ex, non riuscirà a trattenere il rancore nei suoi confronti, mentre tra Roberto e Marina, nonostante tutti i loro sforzi, continuerà a crescere la distanza... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

