Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 18 aprile 2023: Umberto cerca Adelaide. Flora è gelosa!

Scopriamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 18 aprile 2023. Le Trame dell'episodio della Soap di Rai1 ci dicono che Umberto si metterà alla ricerca di Adelaide e scatenerà la gelosia di Flora. Intanto Vito non saprà come dire a Maria di volersi trasferire in Australia.

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda il 18 aprile 2023 alle ore 16.05 su Rai1, Umberto si metterà alla ricerca di Adelaide. Il Guarnieri vorrà sapere che fine abbia fatto sua cognata ma questa sua decisione finirà per infastidire Flora. La Ravasi non sopporterà che il suo compagno sia ancora così interessato alla Contessa e non riuscirà a trattenere la sua gelosia. Intanto Tancredi sarà molto preoccupato per la riapertura del caso dell'incendio ma soprattutto tremerà quando Matilde verrà chiamata a deporre. Alfredo non vedrà l'ora che Irene conosca la sua famiglia mentre Vito non saprà come rivelare a Maria della sua intenzione di trasferirsi, con lei, in Australia. Roberto noterà la sintonia tra Gemma e Marco e comincerà a pensare che la Zanatta sia ancora innamorata del giornalista.

Umberto cerca Adelaide. Flora è gelosa: ecco le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore del 18 aprile 2023

La partenza improvvisa della Contessa e il mistero circa la sua destinazione, hanno allarmato non solo Marcello ma pure Umberto. Il Guarnieri, insospettito dalle strane decisioni della cognata, si metterà a indagare, scatenando però in Flora un grande risentimento. La Ravasi sarà molto gelosa dell'interesse che il suo compagno mostrerà nei confronti della Di Sant'Erasmo e non riuscirà a nasconderlo. Ma perché il Commendatore vorrà scoprire a tutti i costi cosa stia combinando la zia dei suoi figli? Avrà paura che qualche segreto, che riguarda pure lui, venga scoperto?

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Tancredi trema. Matilde al banco dei testimoni

Una notizia inaspettata ha scosso Matilde. La Frigerio è venuta a sapere che la Polizia ha arrestato i presunti colpevoli dell'incendio alla sua fabbrica di famiglia ed è sempre più decisa ad andare in fondo alla faccenda. Dopo questo arresto, il caso verrà riaperto e mentre Matilde sarà chiamata al banco dei testimoni per raccontare la sua versione dei fatti, Tancredi tornerà a tremare. Il Di Sant'Erasmo cercherà di sviare la consorte e di convincerla a non occuparsi di faccende dolorose, che dovrebbero essere chiuse e dimenticate.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Vito in difficoltà

Maria ha perdonato Vito e si appresta a prendere una decisione molto difficile riguardo il suo futuro. Vittorio le ha proposto di diventare la nuova stilista de Il Paradiso e la ragazza deve capire se accettare o meno una simile responsabilità. Il Lamantia si troverà spiazzato davanti a questa novità. Il ragazzo vorrebbe trasferirsi in Australia con lei e non saprà proprio come rivelarlo alla sua fidanzata, ora che il Conti la vorrebbe come punta di diamante del suo grande magazzino. Intanto Alfredo non vedrà l'ora che Irene conosca la sua famiglia mentre Roberto noterà che tra Gemma e Marco c'è ancora una grande sintonia e si preoccuperà per le loro nozze.

