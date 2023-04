Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 18 aprile 2023. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che un incontro tra Viola e Damiano potrebbe avere delle gravi conseguenze.

Le Anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole in onda il 18 aprile 2023 su Rai3 alle ore 20.50, ci rivelano che tra Viola e Damiano ci saranno scintille. La Bruni cercherà di liberarsi del pensiero fisso del Renda e di concentrarsi sulla sua nuova vita con Eugenio. Un incontro con il poliziotto renderà però le cose più difficili. Intanto Rosa, dopo la serata trascorsa con il suo ex, non riuscirà a trattenere il rancore nei suoi confronti mentre tra Roberto e Marina, nonostante tutti i loro sforzi, continuerà a crescere la distanza.

Volano scintille tra Viola e Damiano: ecco le Anticipazioni di Un Posto al Sole

Viola ha deciso di dare un'altra chance al suo matrimonio ed è tornata a vivere insieme a Eugenio. La relazione con suo marito sembra andare bene ma nel cuore della Bruni ha cominciato a esserci un'ombra. La professoressa ha infatti iniziato ad avere qualche ripensamento o meglio è tornata a pensare a Damiano e alla travolgente passione per lui. Le cose degenereranno a causa di un incontro imprevisto tra i due, che potrebbe portarli a cedere ai loro sentimenti e a dover subire pesanti conseguenze.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Rosa furiosa contro Damiano

A non riuscire a dimenticare Damiano c'è anche Rosa. Tra lei e il Renda è scoppiata di nuovo la passione ma il poliziotto, dopo il momento intimo passato con la sua ex moglie, si è affrettato a mettere le cose in chiaro e le ha confessato di non aver alcuna intenzione di dare un'altra chance alla loro relazione. Per questo, Rosa proverà un forte rancore nei confronti di Damiano, che potrebbe scoppiare da un momento all'altro e coinvolgere pure Viola.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Roberto e Marina sempre più distanti

Marina è sempre più vicina ad Arnaud e Lara sta vincendo. La situazione a casa Ferri è sempre più complicata. Roberto e sua moglie non riescono proprio a trovare un punto d'incontro e tutto questo a causa dell'incessante pressione della Martinelli, che trova ogni scusa per ottenere l'attenzione del Ferri e allontanarlo dalla Giordano. A peggiorare le cose ci si è messo l'affascinante amico francese di Marina, che continua a voler guadagnare spazio. I coniugi Ferri riusciranno a ritrovare la sintonia?

