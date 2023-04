Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 13 aprile 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 13 aprile 2023.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 13 aprile 2023.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 13 aprile 2023

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 13 aprile 2023 - Marco continuerà a indagare su Tancredi. Il giornalista cercherà di scoprire qualcosa in più su suo fratello e sul suo coinvolgimento nell'incendio della fabbrica. Tancredi negherà di essere in qualche modo colpevole, ma Marco, deciso ad andare sino in fondo, deciderà di chiamare il maggiordomo della villa in cui abitavano all'epoca dei fatti. Dalla chiamata emergerà una realtà inaspettata e inquietante. Intanto, tra Marcello e Ludovica crescerà l'intesa, però l'arrivo di un regalo da parte della Contessa riporterà il Barbieri a ripensare a lei. Francesco, invece, scoprirà che Vito ha dato le dimissioni e sarà pronto a farsi avanti con Maria, senza dare ascolto a Salvatore e a Palma, che vorrebbero invece che fosse prudente... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 13 aprile 2023

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 13 aprile 2023 - Silvia, Diego e Nunzio saranno pronti a rilanciare il Vulcano, con un nuovo stile e con una nuova dinamicità. Purtroppo però qualcuno ha intenzione di rovinare il bel momento e medita vendetta. Intanto, tra Damiano e Rosa scatta di nuovo la passione. Marina invece si ritroverà di nuovo sola dopo che Roberto sarà costretto a correre ancora in soccorso di Lara. Per la Giordano sarà l'ennesimo smacco e comincerà a pensare di dare un taglio a questa situazione, diventata ormai fin troppo pesante... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

