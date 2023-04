Un Posto al Sole Anticipazioni 13 aprile 2023: Tra Damiano e Rosa è di nuovo passione!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 13 aprile 2023. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che tra Damiano e Rosa ci sarà un riavvicinamento ma non sarà destinato a durare. Intanto Marina sarà delusa un'altra volta da Roberto.

Le Anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole in onda su Rai3 il 13 aprile 2023, alle ore 20.50, ci rivelano che Silvia, Diego e Nunzio saranno pronti a rilanciare il Vulcano, con un nuovo stile e con una nuova dinamicità. Purtroppo però qualcuno ha intenzione di rovinare il bel momento e medita vendetta. Intanto tra Damiano e Rosa scatta di nuovo la passione. Marina invece si ritroverà di nuovo sola dopo che Roberto sarà costretto a correre ancora in soccorso di Lara. Per la Giordano sarà l'ennesimo smacco e comincerà a pensare di dare un taglio a questa situazione, diventata ormai fin troppo pesante.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Silvia, Diego e Nunzio devono guardarsi le spalle

Silvia, Diego e Nunzio non potrebbero essere più felici. Finalmente hanno trovato un modo per rimettere in sesto il Vulcano e salvarlo dalla chiusura. I tre, entrati in società insieme, saranno pronti a riaprire il Caffè e a rilanciarlo con un nuovo stile, con una nuova immagine e con un spirito diverso, molto più combattivo. Purtroppo per loro, qualcuno non vedrà di buon occhio questa felice novità e tenterà di mettere loro i bastoni tra le ruote. Questo personaggio sarà Alberto, deciso a prendersi la sua vendetta o sarà qualcun altro, pronto a vedere Silvia e i suoi ragazzi fallire?

Tra Rosa e Damiano è di nuovo passione ma durerà? Ecco le Anticipazioni di Un Posto al Sole

Viola è tornata a casa da Eugenio ma sembra non aver dimenticato Damiano. Anche il Renda non pare essere ancora pronto a rinunciare alla Bruni ma visto quanto successo tra lei e il Nicotera, è costretto a farsi da parte. Questo dietrofront l'ha riavvicinato a Rosa. I due passeranno una serata insieme, in cui scoppierà di nuovo la passione. Rosa si illuderà che tra loro possa esserci un riavvicinamento ma Damiano non la penserà come lei.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Marina delusa da Roberto... un'altra volta

Per Marina e Roberto non c'è pace. Ferri è sempre più impegnato a correre incontro alle esigenze di Lara e del piccolo Tommaso ma rischia di perdere sua moglie. Nella puntata di Un Posto al Sole del 13 aprile 2023, la Giordano si troverà nuovamente da sola, dopo che suo marito sarà costretto a lasciarla per raggiungere la Martinelli. Marina, stanca di questa situazione, deciderà di darci un taglio e vi anticipiamo che prenderà delle decisioni che lasceranno il consorte senza parole.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.