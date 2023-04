Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la settimana dal 10 al 14 aprile 2023. Ecco le Trame della Soap.

Vediamo le Anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore e scopriamo cosa succederà nelle puntate in onda dal 10 al 14 aprile 2023 alle ore 16.05 su Rai1. Negli episodi che vedremo in onda nella settimana, Marco – dopo aver scoperto che suo fratello è malato - comincerà a sospettare che Tancredi sia coinvolto, in qualche modo, nell'incendio della loro azienda. Il ragazzo si metterà a indagare e scoprirà una verità agghiacciante. Il Di Sant'Erasmo senior sarà però pronto a difendersi e a ribaltare la situazione a suo favore. Vito tenterà di riconquistare Maria ma solo quando sarà in procinto di partire per l'Australia, la Puglisi capirà di essere ancora profondamente innamorata di lui. Tra Marcello e Ludovica ci sarà un riavvicinamento ma il Barbieri non riuscirà a togliersi dalla mente il pensiero della Contessa, di cui perderà però le tracce. Ma ecco le Trame della Soap, nel dettaglio:

Puntata in onda Lunedì 10 aprile 2023

A casa Colombo è tutto pronto per la Pasquetta. Ezio e Veronica la passeranno a casa mentre Gemma si prepara a un gita insieme a Roberto. La ragazza cambia però idea e fa in modo che il Landi passi la giornata da solo con Mario. Intanto Matilde capisce che qualcosa turba Tancredi ma non riesce a comprendere cosa sia. Il Di Sant’Erasmo, messo alle strette, è costretto a confessare a Marco di essere molto malato. Maria non vuole perdonare Vito e di conseguenza non desidera che il Lamantia venga invitato alla scampagnata organizzata con le sue amiche. Alfredo cerca di scoprire qualche dettaglio in più sull'uomo che ha conquistato il cuore di Clara mentre Marcello, deluso dalla partenza di Adelaide, vive un momento di vicinanza con Ludovica. Salvatore festeggia la nascita di sua nipote e si appresta ad accogliere Agnese, di ritorno da Londra.

Puntata in onda Martedì 11 aprile 2023

Vito sta per partire per l'Australia ma prima di chiudere le valigie, tenta di fare pace con Maria. La Puglisi non ha però intenzione di lasciargli spazio e Alfredo è costretto a intervenire. Il Perico promette all'amico di dargli una mano e spinge pure Irene ad aiutarli. Tancredi si sente male e Marco è costretto a portarlo in ospedale. Tutto questo all'oscuro di Matilde. Il giornalista spinge il fratello a rivelare alla moglie delle sue condizioni di salute ma il Di Sant’Erasmo senior non sembra propenso a dire nulla. La Frigerio intanto ripensa alla notte in cui la fabbrica di famiglia è stata distrutta dalle fiamme e si confida con Vittorio mentre Ludovica si trova in difficoltà con la gestione di alcuni problemi al Circolo, ostici da gestire a causa dell'assenza di Adelaide. Marcello si offre di aiutarla e i due ragazzi si ritrovano a parlare dei bei tempi passati.

Puntata in onda Mercoledì 12 aprile 2023

Marco è preoccupato per Tancredi. Il ragazzo non riesce a capire come mai suo fratello sia così sconvolto e non si dia pace, per quello che è accaduto la notte dell'incendio alla fabbrica di famiglia. Gemma intuisce che il suo ex è molto teso e, preoccupata per lui, gli offre il suo sostegno. I due finiscono così per riavvicinarsi. La tristezza del giornalista dura però poco. Grazie a una conversazione con Vittorio, reduce da qualche ora passata a parlare con Matilde, comincia a sospettare che Tancredi sia responsabile del disastro avvenuto nella loro azienda e che abbia insabbiato la sua colpevolezza. Vito intanto si rassegna; Maria non intende perdonarlo nonostante tutti i suoi sforzi. Il Lamantia si prepara a partire per l'Australia mentre Salvatore mette in guardia Marcello e gli consiglia di non farsi trascinare troppo dal fascino di Ludovica.

Puntata in onda Giovedì 13 aprile 2023

Marcello e Ludovica sono sempre più vicini e sembrano essere sul punto di cedere. Prima che possa succedere l'irreparabile, il Barbieri riceve una sorpresa da parte di Adelaide. Per il ragazzo è un bellissimo regalo, che ha il potere di riaccendere i suoi sentimenti nei confronti della Di Sant’Erasmo. Francesco scopre che Vito ha dato le dimissioni ed è pronto a farsi avanti con Maria, nonostante Palma e Salvatore gli consiglino di lasciar perdere. Tancredi nega ogni suo coinvolgimento nell'incendio alla fabbrica ma Marco pare convinto che suo fratello sia in qualche modo invischiato nella vicenda. Il giornalista vuole vederci chiaro. Decide di telefonare al maggiordomo della villa in cui abitavano in quel periodo e viene a conoscenza di una verità agghiacciante.

Puntata in onda Venerdì 14 aprile 2023

I dubbi di Marco aumentano e dopo una chiacchierata con Gemma, il ragazzo decide di affrontare il fratello e di metterlo con le spalle al muro, minacciandolo di rivelare a tutti la verità. Tancredi è però pronto a rispondere al fuoco e a ribaltare la situazione a suo favore. Marcello vuole raggiungere Adelaide a Lione ma scopre che la Contessa non si trova nella città francese. Deciso a capire dove si sia cacciata, chiede a Ludovica di dargli una mano. Francesco avverte Maria che Vito si è licenziato e che è pronto a partire. La Puglisi, spaventata di dovergli dire addio, capisce di amarlo e fa di tutto per fermarlo. Il Lamantia però potrebbe essere costretto a lasciare comunque Milano.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1.