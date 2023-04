Un Posto al Sole Anticipazioni dal 10 al 14 aprile 2023: Nunzio e Diego soci di Silvia ma i guai sono dietro l'angolo

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Puntate di Un Posto al Sole in onda dal dal 10 al 14 aprile 2023. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Scopriamo le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap partenopea Un Posto al Sole, in onda dal 10 al 14 aprile 2023 su Rai 3, alle 20:50. Negli episodi che vedremo nella settimana, continuerà la faida tra Marina e Lara ma stavolta la Giordano spiazzerà Roberto con una decisione drastica e sconvolgente, presa dopo un piacevole incontro fatto a Napoli. Intanto Nunzio dovrà capire come far fronte al grosso impegno preso con Diego e Silvia mentre Alberto rimarrà deluso da quanto successo con Diana. Franco e Angela dovranno affrontare una grande novità. La loro famiglia potrebbe allargarsi ma il Boschi, preoccupato per il suo lavoro, non riuscirà a esserne entusiasta. Finirà però per far intristire Angela. Ecco il Riassunto di ciò che succederà questa settimana:

Puntata in onda Lunedì 10 aprile 2023

Nunzio e Diego hanno proposto a Silvia di diventare soci. I due ragazzi hanno pensato di aprire una società insieme. La Cammarota dovrà capire come riuscire a far fronte all’impegno appena preso e capirà subito che, nonostante l’entusiasmo inziale, le cose non saranno per nulla semplici. Alberto intanto passerà una Pasquetta molto particolare e piena di sorprese mentre Franco e Angela dovranno scoprire se la loro famiglia aumenterà o meno. I due reagiranno in maniera molto diversa alla faccenda. Il Boschi vivrà questi momenti con grande apprensione, preoccupato per i suoi problemi lavorativi. Questi pensieri lo renderanno nervoso e poco sensibile, tanto da scatenare una profonda tristezza nella moglie.

Puntata in onda Martedì 11 aprile 2023

Dopo la Pasquetta disastrosa, Alberto cercherà di recuperare con Diana ma l’architetto gli farà capire di non avere lo stesso interesse che lui ha nei suoi confronti. Il comportamento del Palladini non passerà inosservato. Qualcuno si accorgerà che l’avvocato è fin troppo attratto dalla bella Diana e sarà pronto a mettergli i bastoni tra le ruote e a smascherare le sue vere intenzioni. Intanto Viola sarà pronta a trasferirsi a casa di Eugenio ma, prima che questo possa succedere, la Bruni tornerà a pensare a Damiano. Avrà per caso dei ripensamenti in merito alla decisione di tornare insieme a suo marito? Silvia ha tirato un sospiro di sollievo ed è grata a Nunzio e a Diego per essersi fatti carico de Il Vulcano e aver pensato a una società, per mettere fuori gioco Alberto. La Graziani ignora però che tra i finanziatori di questo progetto ci sia Michele, che ha sborsato una bella cifra per aiutare i ragazzi e la sua ex moglie. Rossella, consapevole che sua madre non ne sarà informata, sarà molto riconoscente al suo papà. Tra Mariella e Serena scoppierà una lite furibonda. Era solo questione di tempo, prima che le due si scontrassero di nuovo ma stavolta Guido e Filippo potrebbero scoprire il perché dei continui litigi tra le loro mogli.

Puntata in onda Mercoledì 12 aprile 2023

Silvia vuole festeggiare e ringraziare i suoi salvatori. Al Vulcano viene organizzata una festa in onore di Diego e Nunzio, che hanno deciso di fare società con la Graziani, per salvare il locale e mettere a tacere Alberto. Damiano scoprirà con dolore che Viola ed Eugenio sono tornati insieme mentre il Palladini, furibondo per essere stato fregato dal Cammarota e dal Giordano da una parte ma soprattutto colpito e affondato dalle parole di Diana, se la prenderà con la povera Clara. Filippo e Guido capiranno finalmente perché Serena e Mariella continuano a darsi battaglia da tempo. Decideranno di intervenire per calmare le due donne?

Puntata in onda Giovedì 13 aprile 2023

Grazie alla società con Diego e Nunzio, Silvia sta per rilanciare il suo Vulcano. Il locale riaprirà con un nuovo spirito ma anche con un nuovo stile, ancora più determinato e grintoso. Purtroppo però i sogni di gloria e di riscatto della Graziani e dei suoi due paladini, potrebbero scontrarsi con l’ira di chi proprio non vuole lasciarli in pace. Si prevedranno quindi delle inaspettate e brutte sorprese. Roberto dovrà ancora una volta tradire la fiducia di Marina e lasciarla sola, per correre da Lara e risolvere una nuova emergenza. Stavolta però la Giordano non si lascerà mettere al tappeto, visto che da Londra arriverà qualcuno destinato a farle tornare il sorriso. Tra Rosa e Damiano, dopo quanto successo tra Viola ed Eugenio, scoppierà di nuovo la passione. Anche loro torneranno insieme o sarà solo un fuoco di paglia?

Puntata in onda Venerdì 14 aprile 2023

Marina non sopporta più di dover dividere Roberto con Lara. La Martinelli sta conquistando sempre più terreno e per la Giordano sta diventando un vero problema. Per la manager potrebbero però arrivare delle piacevoli sorprese o meglio delle inaspettate e dolci distrazioni. A Napoli è arrivato l’affascinante Arnoux, incontrato dopo tanto tempo a Londra. Questo piacevole incontro porterà Marina a prendere una decisione che lascerà Ferri senza parole e anche piuttosto infastidito. Intanto Rosa rifletterà su quanto accaduto con Damiano e capirà che si è trattato di un errore. Quello che è successo non porterà a nulla di buono. Alberto continuerà a dare fastidio a Silvia e Nunzio, deciso a prendersi la sua vendetta.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.