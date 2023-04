Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 13 aprile 2023: Marco scopre un inquietante segreto su Tancredi

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 13 aprile 2023. Le Trame dell'episodio della Soap di Rai1 ci dicono che Marco scoprirà che Tancredi nasconde un segreto inquietante riguardo all'incendio della fabbrica di famiglia. Vito darà le dimissioni e Francesco sarà pronto a partire all'attacco.

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 13 aprile 2023 alle ore 16.05 su Rai1, Marco continuerà a indagare su Tancredi. Le Anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che il giornalista cercherà di scoprire qualcosa in più su suo fratello e sul suo coinvolgimento nell'incendio della fabbrica. Tancredi negherà di essere in qualche modo colpevole ma Marco, deciso ad andare sino in fondo, deciderà di chiamare il maggiordomo della villa in cui abitavano all'epoca dei fatti. Dalla chiamata emergerà una realtà inaspettata e inquietante. Intanto tra Marcello e Ludovica crescerà l'intesa ma l'arrivo di un regalo da parte della Contessa, riporterà il Barbieri a ripensare a lei. Francesco scoprirà che Vito ha dato le dimissioni e sarà pronto a farsi avanti con Maria, senza dare ascolto a Salvatore e a Palma, che vorrebbero invece che fosse prudente.

Marco scopre un inquietante segreto su Tancredi: Il Paradiso delle Signore Anticipazioni

Marco sospetta di Tancredi. Il ragazzo si è convinto che suo fratello non abbia mai detto la verità sull'incendio alla fabbrica di famiglia e abbia nascosto a tutti, Matilde compresa, come sono andate davvero le cose. Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 13 aprile 2023, il giornalista cercherà di mettere Tancredi con le spalle al muro e farlo confessare. Il Di Sant'Erasmo senior non vacillerà neanche per un momento e smentirà con forza i sospetti su di lui. Marco non si arrenderà e convinto di ottenere nuove informazioni, chiamerà il maggiordomo della villa in cui abitavano all'epoca. Da questa conversazione emergerà una realtà sconvolgente e inquietante. E ora?

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Si riaccende la passione tra Marcello e Adelaide

Ludovica e Marcello sono pericolosamente vicini. I due ragazzi, complice la mancanza di Adelaide, si sono avvicinati moltissimo e sembrano sul punto di cedere ai loro sentimenti. Per il Barbieri è però in arrivo una sorpresa. Il ragazzo riceverà un regalo da parte della Contessa e questo farà riaccendere nel ragazzo, la passione per la Di Sant'Erasmo. Attenzione però che il barista potrebbe scoprire, molto presto, che la sua “amata” non gli sta dicendo la verità e anzi gli nasconde dei segreti.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Vito dà le dimissioni. Francesco va all'attacco

Vito ha capito che Maria non lo perdonerà mai. La Puglisi è troppo delusa dall'atteggiamento del fidanzato e non ha intenzione di dimenticare lo sgarbo che lui e suo padre le hanno fatto, trattandola come un oggetto. Il Lamantia ha quindi deciso di partire e di dare le sue dimissioni. Francesco scoprirà che il suo rivale se ne sta andando e ne sarà felice. Il ragazzo vorrà farsi avanti con Maria ma sia Salvatore che Palma cercheranno di frenarlo.

