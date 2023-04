Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 5 aprile 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 5 aprile 2023.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 5 aprile 2023.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 5 aprile 2023

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 5 aprile 2023 - Ezio e Veronica – venuti a sapere della fine della relazione tra Marco e Stefania – decideranno di non dire nulla a Gemma. La giovane Zanatta scoprirà però comunque tutto, e il suo atteggiamento lascerà di stucco. Intanto, Vito, amareggiato, cercherà di fare pace con Maria. Il Lamantia escogiterà ogni stratagemma per farsi perdonare e tenterà di trovare in Francesco un valido aiuto. Irene, invece, inviterà Alfredo a cena insieme alla sua famiglia, mentre tra Ezio e Vittorio comincerà la collaborazione. Matilde però non sarà per nulla contenta che il Conti abbia rotto la collaborazione con la ditta Palmieri, senza prima avvisarla... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 3 al 7 aprile 2023.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 5 aprile 2023

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 5 aprile 2023 - Samuel, Nunzio, Rossella e Diego cominceranno una corsa contro il tempo. I quattro ragazzi, ora convinti che Alberto sia il vero responsabile delle critiche al Vulcano, tenteranno di trovare una soluzione alternativa e di convincere Silvia a non vendergli una parte del locale. Intanto, Roberto, nonostante Lara cerchi di portarlo totalmente dalla sua parte, tenterà di ritrovare l'armonia con Marina, appena rientrata da Londra, ma decisa a non dimenticare quanto successo... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 3 al 7 aprile 2023.