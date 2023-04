Un Posto al Sole Anticipazioni 5 aprile 2023: Tutti contro Alberto! Nunzio, Samuel e Diego al salvataggio di Silvia

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 5 aprile 2023. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Nunzio, Samuel, Rossella e Diego cercheranno una soluzione alternativa per liberarsi di Alberto.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 5 aprile 2023 alle ore 20.50 su Rai3, Samuel, Nunzio, Rossella e Diego cominceranno una corsa contro il tempo. Le Anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che i quattro ragazzi, ora convinti che il Palladini sia il vero responsabile delle critiche al Vulcano, tenteranno di trovare una soluzione alternativa e di convincere Silvia a non vendere una parte del locale. Roberto intanto, nonostante Lara cerchi di portarlo totalmente dalla sua parte, tenterà di ritrovare l'armonia con Marina, appena rientrata da Londra, ma decisa a non dimenticare quanto successo.

Nunzio, Rossella, Samuel e Diego contro Alberto: Anticipazioni Un Posto al Sole

Rossella ha scoperto una verità agghiacciante, ovvero che dietro alle recensioni negative de Il Vulcano, si cela lo zampino di Alberto. I ragazzi hanno deciso di intervenire il più in fretta possibile, visto che Silvia è decisa a vendere il 50% delle sue quote al Palladini e non vorrebbe aspettare troppo tempo. I quattro saranno impegnati in una corsa al cardiopalma, decisi a trovare un'altra soluzione per salvare il locale e il loro lavoro ma anche a farla pagare all'avvocato, colpevole di aver giocato sporco, come al suo solito.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Roberto alla riconquista di Marina

Roberto ha tradito Marina e ha ceduto, purtroppo, al fascino di Lara. Complice la presenza di Tommaso e l'assenza della Giordano, il Ferri non ha saputo resistere e ora si sente in colpa per quanto è successo. Nella puntata di Un Posto al Sole del 5 aprile 2023, il manager cercherà di riconquistare l'armonia con sua moglie, appena tornata da Londra. Non sarà però facile, visto che Lara – ora che ha ottenuto un passo falso da parte del suo ex – non ha alcuna intenzione di farsi di nuovo da parte.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Lara spiffererà tutto a Marina

Lara sta cercando di manipolare Roberto ormai da diversi giorni. La Martinelli si è presentata a Napoli, dopo tanto tempo, insieme al piccolo Tommaso e grazie a lui sta ottenendo di riavvicinarsi a Ferri. Il manager ha fatto un passo falso e per Lara è stata una bella vittoria. Peccato però che Marina sia destinata a metterla di nuovo in un angolo. Roberto infatti vorrà ricucire lo strappo con sua moglie e ovviamente tacere sul tradimento. Lara Martinelli riuscirà a non dire nulla alla sua rivale o le spiffererà tutto?

