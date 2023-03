Un Posto al Sole Anticipazioni dal 3 al 7 aprile 2023: Silvia pronta a diventare socia di Alberto ma la verità viene a galla!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Puntate di Un Posto al Sole in onda dal 3 al 7 aprile 2023. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Scopriamo le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap partenopea Un Posto al Sole, in onda dal 3 al 7 aprile 2023 su Rai 3, nel nuovo orario delle 20:50. Ecco il Riassunto di ciò che succederà questa settimana: Silvia è pronta a firmare le carte con Alberto e cedergli così il 50% delle quote del Vulcano. Una scoperta di Rossella dà a Nunzio, Samuel e Diego una speranza in più per salvare le sorti del locale, senza doversi affidare al subdolo Palladini. Intanto Franco scopre di poter perdere il lavoro mentre ad Angela viene proposto un nuovo impiego fuori Napoli. Roberto, sempre più vicino a Lara, cerca di rassicurare Marina, tornata a casa dopo una breve pausa a Londra.

Puntata in onda Lunedì 3 aprile 2023

Marina non sopporta più la tesa e pensante situazione che si è creata a casa. Decide quindi di prendersi una pausa e di raggiungere Elena e Alice a Londra. La Giordano, nella grande città inglese, incontra una sua vecchia conoscenza. Di chi si tratta? Roberto invece sceglie di rimanere in Italia per aiutare Lara e occuparsi insieme a lei di Tommaso. I due sembrano essere molto vicini. Samuel è sempre più in difficoltà. Il ragazzo non sa se lasciarsi andare alle follie con Micaela oppure rimanere fedele a Speranza e continuare con la loro relazione e la loro vita, diventata però molto monotona per il giovane aiuto chef. Il Piccirillo chiede consiglio a Nunzio, con la speranza che l'amico possa dargli una mano a fare chiarezza nel suo cuore. Angela riceve un'allettante proposta di lavoro che la porterebbe di nuovo a lasciare la sua casa. La Poggi sceglie di non farne ancora parola con Franco, vedendolo fin troppo preso da altro e spaventata dalla sua reazione.

Puntata in onda Martedì 4 aprile 2023

Silvia ha deciso di cedere alle richieste di Alberto, ormai convinta che questa sia la sola soluzione rimasta. La Graziani informa immediatamente Nunzio, Samuel e Diego; i tre temono che il Palladini voglia farli fuori e che quindi si ritroveranno, molto presto, senza lavoro. Rossella però, non del tutto contenta della scelta della madre, fa una scoperta che potrebbe ribaltare completamente la situazione e che coinvolge, in prima persona, il subdolo Alberto Palladini. Intanto tra Roberto e Lara le distanze si sono assottigliate. I momenti di vicinanza e di intimità sono aumentati e Ferri, dopo il tradimento, si sente in colpa nei confronti di Marina. Pronto a salvare il suo matrimonio, cerca di riavvicinarsi alla moglie.

Puntata in onda Mercoledì 5 aprile 2023

Rossella ha scoperto che dietro le critiche al Vulcano potrebbe esserci Alberto Palladini. La ragazza è subito corsa a informare Nunzio, Samuel e Diego e i tre ragazzi sono pronti a salvare Silvia e il locale, dalle mire subdole dell'avvocato. Ma riusciranno a fermare la Graziani prima che sia troppo tardi? Roberto è convinto più che mai a salvare il matrimonio con Marina, nonostante Lara faccia di tutto per distoglierlo da questo intento. La Giordano torna finalmente a Napoli ma Ferri si rende subito conto che non è ancora pronta a lasciarsi andare e ad abituarsi all'idea che la Martinelli le stia in mezzo ai piedi.

Puntata in onda Giovedì 6 aprile 2023

Silvia è pronta a firmare le carte dal notaio, che sanciranno la cessione del 50% delle quote del Vulcano ad Alberto. Nunzio, Samuel e Diego cercano di fermare la Graziani e tentano con ogni mezzo di convincerla a dar loro retta e a stracciare i documenti e a procedere in modo alternativo, per salvare il locale. Intanto Filippo viene travolto dai ricordi di un brutto momento del passato. Il Sartori, addolorato, deve prendere una decisione che lascerà degli strascichi piuttosto pensanti, dietro di sé. Renato accetta di farsi aiutare per rimettere in ordine la sua casa. Il Poggi è diventato un accumulatore seriale e solo Rosa potrebbe dargli una mano.

Puntata in onda Venerdì 7 aprile 2023

Franco è distrutto. Il Boschi ha scoperto che potrebbe perdere il suo lavoro ed è molto agitato. Angela, che non ha trovato il coraggio di raccontargli nulla, sembra decisa a rinunciare al nuovo impiego, che la porterebbe lontano da Napoli per qualche mese. Silvia deve decidere se seguire l'istinto di Nunzio, Samuel e Diego oppure firmare le carte con Alberto. Le sorti del Vulcano sono appese a un filo e il Palladini non smette di affilare i suoi artigli. Renato fa di tutto per non far scoprire a Giulia di essere diventato un accumulatore seriale. Rosa riesce però a sistemare la sua casa, senza che la Poggi si accorga di nulla.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.