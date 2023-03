Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la settimana dal 3 al 7 aprile 2023. Ecco le Trame della Soap.

Scopriamo insieme le Anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore e scopriamo cosa succederà nelle puntate in onda dal 3 al 7 aprile 2023 alle ore 16.05 su Rai1. Negli episodi che vedremo in onda nella settimana, Gemma e Roberto saranno pronti a convolare a nozze ma il ritorno di Marco potrebbe rimettere tutto in discussione. La Zanatta però, nonostante la scoperta che tra il Di Sant'Erasmo e Stefania è tutto finito, deciderà di continuare con il progetto di matrimonio con il Landi. Vittorio invece dovrà trovare un valido sostituto alla ditta Palmieri e salvare, nello stesso tempo, il Paradiso Market. A dargli una mano saranno Ezio e Marco. Adelaide riceverà una brutta notizia e dovrà lasciare Milano per raggiungere una sua amica in fin di vita. la Contessa deciderà di partire senza Marcello. Vito tenterà di riconquistare Maria ma senza riuscirci. Il Lamantia scoprirà che Francesco è innamorato della Puglisi e che vorrà farsi avanti. Preso dalla gelosia, aggredirà il Rizzo. Ma ecco le Trame della Soap, nel dettaglio:

Puntata in onda Lunedì 3 aprile 2023

Roberto decide di rivelare a Vittorio la sua intenzione di sposare Gemma e racconta al Conti tutte le motivazioni che lo hanno spinto a prendere questa decisione. Più tardi, il Landi invita la Zanatta al Circolo, per permetterle di fare il suo debutto in società e per informare tutti del loro fidanzamento. I due ragazzi vengono però sorpresi dall'arrivo di Marco, che sconvolge loro la serata. Intanto Tancredi si convince che suo fratello gli stia mentendo e che non gli stia dicendo la verità sul suo ritorno inaspettato a Milano. Vittorio invece deve cercare un valido sostituto alla ditta Palmieri mentre Vito cerca di ottenere il perdono di Maria ma la Puglisi non intende dargli ascolto e si consola con Francesco, pronto a darle una mano. Adelaide riceve una misteriosa e brutta notizia, che la getta nello sconforto.

Puntata in onda Martedì 4 aprile 2023

Tancredi è certo che suo fratello gli stia mentendo e riesce a metterlo con le spalle al muro. Marco è così costretto a rivelargli che tra lui e Stefania è tutto finito ed è per questo che ha scelto di tornare a casa. Adelaide confessa a Marcello di aver appena ricevuto una brutta notizia. Una sua cara amica, che vive all'estero, sta morendo. A turbare la Contessa non è però solo questo. Ezio pensa che la sua nuova ditta possa essere una valida sostituta alla Palmieri e propone a Vittorio di collaborare. Clara scopre che Francesco è innamorato di Maria e trova il coraggio di rivelare al Rizzo, senza però farne il nome, di essersi anche lei invaghita di un ragazzo impegnato. Il figlio di Palma capirà che la Boscolo si sta riferendo ad Alfredo. Intanto il Perico, convinto che sia arrivato il momento, chiede a Irene di sposarlo ma la Cipriani tentenna.

Puntata in onda Mercoledì 5 aprile 2023

Ezio e Veronica sono sconvolti dalla novità su Marco e Stefania e decidono, di comune accordo, di non rivelare nulla a Gemma, per non darle vane speranze. La giovane Zanatta però scopre tutta la verità ma il suo atteggiamento lascia tutti di stucco. Vito vuole farsi perdonare da Maria e riuscire a tornare nelle grazie della Puglisi. Il Lamantia si trova però in grande difficoltà e per dimostrare il suo impegno, si scusa con Francesco, speranzoso di trovare nel Rizzo un valido aiuto. Irene intanto invita Alfredo a una cena con la sua famiglia mentre tra Ezio e Vittorio comincia la collaborazione. Matilde non ne sembra per nulla contenta; la Frigerio non accetta che il Conti abbia reciso il contratto con la Palmieri, senza prima avvisarla.

Puntata in onda Giovedì 6 aprile 2023

Umberto ha deciso di vendere il Paradiso Market e pensa a Vittorio come suo primo acquirente. Il Guarnieri non vuole però rendere la vita facile al Conti e gli dà poco tempo per organizzarsi. Marco intanto scopre che la rivista, per cui ha lungo lavorato, è in pericolo. Deciderà di fare qualcosa per salvarla e per non far saltare la pubblicazione? Adelaide decide di partire con Marcello per raggiungere la sua amica in fin di vita. Il viaggio insieme al Barbieri si rivela sin da subito complicato e Italo, il fidato maggiordomo della Contessa, prima che la Di Sant'Erasmo lasci la Villa, le consiglia di intraprenderlo da sola. Ezio viene a conoscenza dei reali motivi che hanno spinto Stefania e Marco a lasciarsi mentre Maria è sempre più furiosa. Vito non riesce in alcun modo a farsi perdonare e Francesco è pronto a dichiarare alla sarta il suo amore. Il Rizzo prepara una lettera da consegnare alla Puglisi ma arriverà al suo destinatario?

Puntata in onda Venerdì 7 aprile 2023

Marco ha trovato una soluzione per salvare il Paradiso Market. Il giornalista chiede a Tancredi di acquistare la rivista. Gemma non intende rinunciare alle sue nozze con Roberto e si comporta con Marco come fossero vecchi amici. Il giovane non sembra esserne colpito e anzi rivela alla sua “amica” di non riuscire a dimenticare Stefania. I due però sembrano nascondere una verità sconvolgente, che riguarda entrambi. Marcello è pronto a partire con Adelaide ma purtroppo per lui, scopre che la Contessa ha lasciato Milano da sola. Clara invita Francesco a farsi avanti con Maria ma Salvatore non è d'accordo con lei. L'Amato potrebbe avere ragione visto che Vito, intercettata la lettera scritta dal Rizzo e indirizzata alla Puglisi, ha un attacco di gelosia e aggredisce il figlio di Palma. Clara è costretta a intervenire, per sedare gli animi.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1.