Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 5 aprile 2023: Vito alla riscossa. Riconquisterà Maria?

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda il 5 aprile 2023 alle ore 16.05 su Rai1, Ezio e Veronica – venuti a sapere della fine della relazione tra Marco e Stefania – decideranno di non dire nulla a Gemma. La giovane Zanatta scoprirà però comunque tutto e il suo atteggiamento lascerà tutti di stucco. Intanto Vito, amareggiato, cercherà di fare pace con Maria. Il Lamantia escogiterà ogni stratagemma per farsi perdonare e tenterà di trovare in Francesco un valido aiuto. Irene invece inviterà Alfredo a cena insieme alla sua famiglia mentre tra Ezio e Vittorio comincerà la collaborazione. Matilde però non sarà per nulla contenta che il Conti abbia rotto la collaborazione con la ditta Palmieri, senza prima avvisarla.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Gemma scopre che tra Marco e Stefania è tutto finito

Marco ha confessato che tra lui e Stefania è tutto finito. Messo alle strette da suo fratello Tancredi, che non ha creduto neanche per un attimo che il giornalista fosse tornato a casa per una visita di piacere, ha dovuto rivelare della fine della sua storia con la Colombo. Ezio e Veronica ne verranno a conoscenza ma decideranno di tenere Gemma all'oscuro della situazione, per non alimentare le sue speranze. La giovane Zanatta, nonostante le premure dei suoi, verrà comunque a scoprire la verità e stupirà tutti con il suo atteggiamento distaccato. Che abbia davvero detto basta al suo amore per il Di Sant'Erasmo e abbia deciso di dedicarsi al suo matrimonio con Roberto?

Vito cerca il perdono di Maria: ecco le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore del 5 aprile 2023

Maria ha scoperto la verità su Vito. La Puglisi è rimasta sconvolta dalle bugie che il ragazzo le ha detto sino a ora e ha deciso di tagliare i ponti con lui, senza possibilità di tornare indietro sui suoi passi. Il Lamantia tenterà in ogni modo di convincerla a dargli un'opportunità e per dimostrare di essere pronto a fare qualsiasi cosa, chiederà scusa addirittura a Francesco. Vito spererà che con l'aiuto del Rizzo, Maria possa convincersi ad aprire ancora una volta il suo cuore a lui. Ma Francesco nasconde un segreto che potrebbe mettere i bastoni tra le ruote a Vito. Intanto Irene, dopo la proposta di matrimonio, inviterà Alfredo a cena con la sua famiglia.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Ezio e Vittorio iniziano a collaborare

Vittorio ha dovuto chiudere con la ditta Palmieri e trovare una valida sostituta. Ezio si è proposto di occuparsi lui, con la sua neonata azienda, della confezione degli abiti targati Paradiso. I due hanno trovato un accordo vantaggioso, che permetterà al Colombo di farsi immediata pubblicità e al Conti di non avere stop alla sua produzione. Quando scoprirà questa novità, Matilde non ne sarà per nulla felice. La Frigerio se la prenderà con Vittorio per non esserne stata informata prima della fine della collaborazione con la Palmieri.

