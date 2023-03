Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 28 marzo 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 28 marzo 2023.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 28 marzo 2023.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 28 marzo 2023

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 28 marzo 2023 - Francesco sarà determinato più che mai a scoprire cosa stia nascondendo Vito e continuerà a indagare su di lui, per proteggere Maria. Intanto, Elvira verrà a scoprire che Salvo ha boicottato il suo esame pratico della patente, mentre Veronica, insospettita dal comportamento di Ezio, cercherà di capire se il Colombo abbia ripreso la sua relazione con Gloria. Matilde e Tancredi, invece, avranno un'altra dura discussione a causa di Vittorio... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 28 marzo 2023

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 28 marzo 2023 - Silvia deciderà di affrancarsi da Alberto e di voler salvare da sola il Vulcano. Diego però, preoccupato che la situazione non migliori, cercherà di far ragionare la Graziani. Ma attenzione... il vero responsabile alle critiche online a Il Vulcano, potrebbe essere una persona a noi ben nota. Intanto, a casa Ferri le cose stanno degenerando e la tensione tra Marina e Roberto sta aprendo uno spiraglio sempre più profondo per Lara. Una telefonata inaspettata potrebbe però cambiare tutto... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

