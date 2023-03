Il Paradiso delle Signore 7 Anticipazioni dal 27 al 31 marzo 2023: Gemma pronta a sposarsi ma Marco torna a Milano!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore e scopriamo cosa succederà nelle puntate in onda dal 27 al 31 marzo 2023 alle ore 16.05 su Rai1.

Puntata in onda Lunedì 27 marzo 2023

Vittorio e Roberto sono delusi dalle recensioni sugli abiti da sposa di Maria. Le critiche non sono positive e anche la Puglisi è dispiaciuta di non aver fatto centro e di non aver rispettato le aspettative. Intanto Francesco, preoccupato per quello che ha scoperto su Vito, tenta in ogni modo di avvertire Maria ma non trova mai il momento giusto. Gloria annuncia di voler partire per gli Stati Uniti entro la settimana mentre Ludovica affronta Marcello e gli rivela di sapere della sua relazione con Adelaide. Il Barbieri, furioso con la Contessa, l'accusa di non aver tenuto per sé questo loro segreto e di non aver prestato la giusta attenzione. Matilde e Tancredi portano avanti il progetto del nuovo grande magazzino a Palazzo Andreani.

Puntata in onda Martedì 28 marzo 2023

Matilde ha deciso di sostenere i piani del marito ma nonostante questo continua a pensare a Vittorio. Proprio a causa di questo, la donna si ritrova a discutere con Tancredi. Il Conti intanto capisce che per poter esportare all'estero la collezione de Il Paradiso, ha bisogno dell'aiuto della Frigerio. Il direttore è in difficoltà. Ora che Matilde è passata dalla parte del nemico, come riuscirà a far fronte a questa situazione? Intanto Francesco vuole a tutti i costi scoprire cosa stia nascondendo Vito. Il Rizzo non intende più mentire a Maria. Elvira invece scopre che Salvatore ha sabotato il suo esame pratico per la patente e, delusa dall'atteggiamento dell'Amato, se la prende con lui. Veronica comincia ad avere il sospetto che Ezio abbia ripreso la sua relazione con Gloria. Decisa a capire cosa stia succedendo, si mette a indagare.

Puntata in onda Mercoledì 29 marzo 2023

Veronica ha scoperto che Gloria ed Ezio hanno ripreso la loro relazione e, furiosa, decide di intervenire. La Zanatta prende di mira la Moreau, ricattandola e costringendola a dimenticarsi del Colombo per sempre. Marcello è ancora arrabbiato con Adelaide; la Contessa cerca in tutti i modi di riappacificarsi con lui ma il Barbieri non sembra disposto a perdonarla per aver rivelato tutto a Ludovica. Francesco vuole chiarire una volta per tutte con Vito e metterlo con le spalle al muro, dopo aver scoperto la verità su di lui mentre Alfredo vuole che Salvo ed Elvira facciano pace e chiede a Irene di dargli una mano. Gemma comprende che il suo desiderio di tornare insieme a Marco non si realizzerà mai ed è pronta ad accettare la proposta di Roberto.

Puntata in onda Giovedì 30 marzo 2023

Gemma ha deciso di sposare Roberto ma Veronica si oppone. Ezio invece ritiene che queste nozze possano essere un'ottima soluzione per la piccola Zanatta e propone alla compagna di dare una possibilità al Landi. Gloria intanto dice addio a Vittorio e al Paradiso, pronta a lasciare Milano per gli Stati Uniti probabilmente per sempre. Salvatore ed Elvira riescono a chiarirsi mentre il Conti informa tutto il suo staff della sua volontà di rilanciare gli abiti da sposa di Maria. La Puglisi chiede a Francesco di aiutarla nel suo lavoro. Tancredi, sibillino come sempre, propone una tregua ad Adelaide mentre Marcello decide di perdonare la Contessa. Ludovica non riesce più però a nascondere la sua gelosia e ammette di provare una forte invidia verso la Di Sant’Erasmo.

Puntata in onda Venerdì 31 marzo 2023

Ezio e Veronica invitano a cena Roberto affinché possano conoscere meglio il futuro marito di Gemma. Adelaide, dopo aver accettato la tregua con Tancredi, si riavvicina a Matilde e le confessa di provare dei forti sentimenti per Marcello. Vittorio si complimenta con Maria e Francesco per l'ottimo lavoro che hanno fatto insieme. Vito vorrebbe rivelare alla Puglisi la verità su di lui. Il ragazzo però non fa in tempo. La sarta scopre tutto sul Lamantia e nel peggiore dei modi possibile. Elvira invece accetta di perdonare Salvatore ma l'Amato deve fare qualcosa per lei: aiutarla a superare l'esame pratico di guida. Gemma è più che convinta che sia arrivato il momento di dimenticare Marco e di cominciare una nuova vita come moglie di Roberto. Ma proprio quando la Zanatta si sarà convinta di questo, ecco che il Di Sant’Erasmo tornerà di nuovo a Milano e ancora una volta senza Stefania. Che cosa vorrà? Avrà capito che il figlio che aspetta la Venere è il suo?

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1.