Un Posto al Sole Anticipazioni dal 27 al 31 marzo 2023: Marina perde il controllo. Viola torna con Eugenio!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Puntate di Un Posto al Sole in onda dal 27 al 31 marzo 2023. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Scopriamo le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap partenopea Un Posto al Sole, in onda dal 27 al 31 marzo 2023 su Rai 3, nel nuovo orario delle 20:50. Ecco il Riassunto di ciò che succederà questa settimana:

Puntata in onda Lunedì 27 marzo 2023

A casa Ferri la tensione cresce di giorno in giorno. Marina non riesce a evitare che la piccola Irene, affidata a lei per qualche ora, sia coinvolta in un piccolo ma pericoloso incidente. Questo fatto mette in allarme Serena e Filippo, che cominciano a pensare che la Giordano non sia più lucida e pensi solo alla cocente gelosia nei confronti di Lara. Manuela non riesce a godersi il successo del suo esame universitario. La ragazza è troppo presa dalle sue preoccupazioni sentimentali. Micaela invece è ancora decisa a conquistare Samuel. Il ragazzo, sempre più frastornato da questa situazione, farà una strana confidenza a Nunzio mentre Mariella si renderà conto che il Piccirillo ha assunto uno strano comportamento. Che sua nipote Speranza debba guardarsi sempre di più le spalle?

Puntata in onda Martedì 28 marzo 2023

Silvia decide di non accettare l'aiuto di Alberto e di tentare di salvare il Vulcano con le sue forze ma Diego, preoccupato da quello che sta succedendo e dal fatto che la Graziani rischia di mettersi ancora più nei guai, le dirà chiaramente la sua e la metterà in guardia. I due però ignorano la verità che si cela dietro alle critiche online al locale. Intanto tra Marina e Roberto le cose stanno degenerando e Lara ne approfitta per stare più vicino al Ferri e guadagnare terreno. Una telefonata è però in grado di ribaltare ogni cosa.

Puntata in onda Mercoledì 29 marzo 2023

Roberto e Marina non hanno alcuna intenzione di allontanarsi e si promettono amore eterno l'uno l'altra. Purtroppo però, un'altra situazione di emergenza, porta Marina a innervosirsi ancora di più e mal gestire la sua gelosia nei confronti di Lara. Silvia continua a navigare in cattive acque. Il mancato aiuto economico da parte di Otello, sembra aver tagliato le gambe alla Graziani e tutto questo si ritorce contro tutta la sua famiglia. Samuel deve continuare a tenere a bada Micaela, diventata sempre più insistente e sfacciata.

Puntata in onda Giovedì 30 marzo 2023

Eugenio ha detto basta e intende procedere con la separazione da Viola. La Bruni è ancora in bilico, divisa tra l'affetto che ancora la lega al marito e la forte attrazione che prova per Damiano. La figlia di Ornella sa però che è arrivato il momento di prendere una decisione definitiva e di non poter continuare questa assurda altalena. Roberto e Lara invece vivono un momento di grande paura. I due finiscono per avvicinarsi e questo porta Marina a soffrire ancora di più per la presenza della sua rivale. Naufragato il suo intento di aiutare Silvia, Otello cerca di distrarsi con altri obiettivi. Il Testa chiede a Franco di aiutarlo a restaurare una sua vecchia moto. Il Boschi accetterà di dargli una mano o troverà questa decisione un po' troppo azzardata?

Puntata in onda Venerdì 31 marzo 2023

Lara sembra prossima a centrare il suo obiettivo. La Martinelli sta piano piano riconquistando un posto d'onore nella vita di Roberto, con grande disappunto di Marina, che vorrebbe fermare la sua rivale e ha paura delle sue subdole macchinazioni. Viola invece ha deciso di riconciliarsi con Eugenio e i due non vedono l'ora di dare la buona notizia alla loro famiglia. Renato invece comincia ad avere degli strani atteggiamenti e Giulia si insospettisce. Cosa sta succedendo al suo ex marito?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.