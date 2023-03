Un Posto al Sole Anticipazioni 28 marzo 2023: Silvia dice No ad Alberto ma Diego le farà cambiare idea!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 28 marzo 2023. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Silvia deciderà di non accettare l'aiuto di Alberto ma Diego cercherà di farle aprire gli occhi. Intanto crescerà la tensione tra Marina e Roberto.

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 28 marzo 2023, in onda su Rai3 alle ore 20.50, ci rivelano che Silvia deciderà di affrancarsi da Alberto e di voler salvare da sola il Vulcano. Diego però, preoccupato che la situazione non migliori, cercherà di far ragionare la Graziani. Ma attenzione... il vero responsabile delle critiche online a Il Vulcano, potrebbe essere una persona a noi ben nota. Intanto a casa Ferri le cose stanno degenerando e la tensione tra Marina e Roberto sta aprendo uno squarcio sempre più profondo per Lara. Una telefonata inaspettata potrebbe però cambiare tutto.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Samuel e Nunzio ignari delle novità sul Vulcano

Alberto ha sconvolto Silvia con una proposta inaspettata. Il Palladini ha offerto alla Graziani di investire il suo denaro ne Il Vulcano e di diventare soci. La madre di Rossella, in grandi difficoltà economiche, ha cominciato a riflettere sulla possibilità di accettare il denaro dell'avvocato e il solo a sapere di questa novità, è Diego. Nunzio e Samuel non sono stati messi al corrente e i due continueranno a lavorare dietro le quinte, in cucina, nella speranza che la bufera delle critiche su internet, si plachi il più presto possibile.

Silvia dice No ad Alberto ma Diego... ecco cosa succederà nella puntata di Upas del 28 marzo 2023

Le critiche al Vulcano non sono cessate e anzi un'altra valanga di insulti e commenti negativi, è tornata ad abbattersi contro il locale di Silvia. La Graziani, consapevole di non poter contare sull'aiuto di Otello – che non ha convinto Renato a fargli un prestito – comincerà a pensare di dire di NO ad Alberto. Diego, scoperto della decisione della sua manager di cavarsela da sola, non riuscirà a stare in disparte e le dirà chiaramente quello che pensa. Il Giordano cercherà di aprirle gli occhi e di convincerla a farsi aiutare. Ma attenzione ai retroscena di questa vicenda assurda che sta colpendo il locale di Upas. Nessuno infatti immagina chi sia il vero colpevole delle recensioni negative su internet e presto potremmo scoprire una verità agghiacciante.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Marina e Roberto in tensione. Lara attacca!

Marina è distrutta dai sensi di colpa per non aver evitato l'incidente di Irene. È ormai chiaro che la Giordano sia distratta da Lara e dalla sua presenza sempre più ingombrante. La manager non riesce a ritrovare la calma e questo la sta portando a essere tesa e intrattabile con Roberto. La Martinelli, conscia di aver fatto centro, guadagnerà sempre più terreno e si farà vicino al Ferri. Ma attenzione all'arrivo di una telefonata inaspettata, che potrebbe ribaltare la situazione.

