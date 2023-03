Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 28 marzo 2023: Francesco proteggerà Maria a tutti i costi!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 28 marzo 2023, in onda su Rai1 alle ore 16.05, ci rivelano che Francesco sarà determinato più che mai a scoprire cosa stia nascondendo Vito e continuerà a indagare su di lui, per proteggere Maria. Intanto Elvira verrà a scoprire che Salvo ha boicottato il suo esame pratico della patente mentre Veronica, insospettita dal comportamento di Ezio, cercherà di capire se il Colombo abbia ripreso la sua relazione con Gloria. Matilde e Tancredi invece avranno un'altra dura discussione a causa di Vittorio.

Francesco proteggerà Maria a ogni costo: ecco le Anticipazioni della puntata del 28 marzo 2023

Nelle scorse puntate de Il Paradiso delle Signore abbiamo visto Vito mentire a Maria. Il Lamantia, preoccupato per la sua azienda in Australia, ha cominciato a comportarsi in modo molto strano e si è incontrato con una donna misteriosa, di nascosto da tutti. Purtroppo per lui sia Irene che Francesco lo hanno visto. La Cipriani ha subito chiesto una mano ad Alfredo, per scoprire cosa Vito nasconda mentre il giovane Rizzo sembra determinato a scoprire da sé cosa stia succedendo. Nella puntata del 28 marzo 2023, lo vedremo deciso a proteggere la Puglisi costi quel che costi. Il sarto non si farà sfuggire neanche una mossa del Lamantia e non gli leverà gli occhi di dosso. Ma cosa scoprirà? Sarà una verità che farà stare molto male Maria? Probabilmente sì!

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Elvira delusa da Salvo

Elvira non ha superato il suo esame pratico per prendere la patente. Per la giovane è stata una delusione cocente e lo diventerà ancora di più quando scoprirà che a impedirle di raggiungere il suo agognato obiettivo, è stato Salvo. La Venere verrà a conoscenza che l'Amato ha boicottato il suo esame e andrà ovviamente su tutte le furie. Perché Salvatore ha deciso di sabotarla? Che intenzioni ha?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Veronica indaga su Ezio e Gloria

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 28 marzo 2023, Veronica comincerà a sospettare dello strano atteggiamento di Ezio. La Zanatta intuirà che dietro queste stranezze possa esserci lo zampino di Gloria. La madre di Gemma si metterà a indagare per capire se il suo fidanzato e la Moreau abbiano ripreso la loro relazione. Veronica sarà determinata a scoprire la verità e a risolvere la situazione, il più in fretta possibile. Intanto Matilde e Tancredi discuteranno a causa di Vittorio. Nonostante la Frigerio abbia deciso di allontanarsi dal Paradiso, continuerà a pensare al Conti. E anche lui non smetterà di pensare a Matilde, l'unica in grado di aiutarlo davvero a esportare la collezione de Il Paradiso.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1.