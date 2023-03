Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 21 marzo 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 21 marzo 2023.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 21 marzo 2023.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 21 marzo 2023

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 21 marzo 2023 - Vito mentirà a Maria. Il giovane, preoccupato per i suoi affari in Australia, sarà costretto a dire una bugia alla sua fidanzata. Il ragazzo non si limiterà però a questo. Irene lo vedrà incontrarsi con una misteriosa ragazza e comincerà a sospettare che il Lamantia non sia per nulla sincero. Intanto, Vittorio dovrà comunicare alle Veneri che Flora e Matilde si sono allontanate dal Paradiso, mentre Gloria, convinta di aver perso l'occasione di stare con Ezio, deciderà di allontanarsi da lui. Ma il destino sembrerà pronto a riavvicinarli... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 20 al 24 marzo 2023.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 21 marzo 2023

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 21 marzo 2023 - Mariella sarà molto preoccupata a causa del comportamento di Guido. L'Altieri, messa in allarme da Bice, cercherà di frenare il marito dal passare sempre più tempo con Michele e tenterà di parlare con lui, per organizzare le vacanze estive. Il Del Bue però non sembrerà poi tanto disposto a parlarne. Intanto, Alberto sfodererà tutta la sua verve da seduttore e non vedrà l'ora che i lavori nello studio siano finiti, mentre Marina, infastidita dalla presenza di Lara e di certo non più calma dopo la serata al Circolo, finirà per cedere davanti a ogni provocazione della Martinelli. Questo non farà che aggravare la frattura, già creatasi, tra lei e Roberto... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 20 al 24 marzo 2023.