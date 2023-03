Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 21 marzo 2023: Vito mente a Maria e incontra un'altra donna!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 21 marzo 2023. Le Trame dell'episodio della Soap di Rai1 ci dicono che Vito sarà costretto a dire una bugia a Maria e poi incontrerà una donna misteriosa. Irene lo scoprirà!

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 21 marzo 2023 alle ore 16.05 su Rai1, Vito mentirà a Maria. Le Anticipazioni della Soap ci rivelano che il Lamantia, preoccupato per i suoi affari in Australia, sarà costretto a dire una bugia alla sua fidanzata. Il ragazzo non si limiterà però a questo. Irene lo vedrà incontrarsi con una misteriosa ragazza e comincerà a sospettare che il giovane non sia per nulla sincero. Vittorio dovrà comunicare alle Veneri che Flora e Matilde si sono allontanate dal Paradiso mentre Gloria, convinta di aver perso l'occasione di stare con Ezio, deciderà di allontanarsi da lui. Ma il destino sembrerà pronto a riavvicinarli.

Vito mente a Maria: ecco le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore del 21 marzo 2023

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 21 marzo 2023, vedremo che tra Maria e Vito le cose potrebbero non andare per il verso giusto. Il Lamantia, scoperto che la sua azienda in Australia sta avendo dei grossi problemi, sarà costretto a trovare velocemente una soluzione. Vito dovrà però mentire a Maria, in modo tale che la ragazza non sospetti nulla. Una bugia che sembrerà, all'inizio, a fin di bene ma che si trasformerà presto in qualcosa di molto più preoccupante. Irene lo vedrà in compagnia di una ragazza sconosciuta e comincerà a sospettare che il compagno della Puglisi non sia sincero. La Cipriani chiederà ad Alfredo di investigare e di scoprire cosa il loro amico stia nascondendo.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Vittorio comunica alle Veneri di aver licenziato Flora

Matilde è capitolata e ha confessato a Vittorio i piani di Tancredi. Il Conti ha così affrontato pure Flora, scoprendo che la sua stilista ha tutta l'intenzione di andare a lavorare da Umberto. Il direttore de Il Paradiso si è quindi trovato costretto a licenziare la sua collaboratrice. Dovrà però informare tutti i suoi collaboratori, Veneri comprese, delle novità che dovranno affrontare tutti insieme. Per le ragazze non sarà semplice e a soffrire di quanto sta succedendo sarà soprattutto Maria. La sarta si sentirà tradita dalla stilista, con cui – negli ultimi tempi – il rapporto era migliorato.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Gloria pronta ad andarsene

La scelta di Ezio di aiutare Gemma e Veronica e di assumersi la responsabilità di allevare il bambino della Zanatta, ha messo Gloria in un angolo. La Moreau non può certo impedire che il suo innamorato abbandoni Veronica e sua figlia, in un momento così delicato. Toccherà quindi a lei prendere le distanze e allontanarsi da questa situazione, che la sta facendo solo soffrire. Il destino però non sembrerà volerla accontentare. Lei ed Ezio passeranno un'altra notte d'amore, che potrebbe portare Teresio a fare una scelta molto diversa.

