Un Posto al Sole Anticipazioni 21 marzo 2023: Mariella gelosa di Guido...

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 21 marzo 2023. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Mariella cercherà di attirare le attenzioni di Guido, fin troppo impegnato a passare le serate con Michele. L'Altieri è gelosa!

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 21 marzo 2023 alle ore 20.50 su Rai3, Mariella sarà molto preoccupata a causa del comportamento di Guido. Le Anticipazioni della Soap ci rivelano che l'Altieri, messa in allarme da Bice, cercherà di frenare il marito dal passare sempre più tempo con Michele e tenterà di parlare con lui, per organizzare le vacanze estive. Il Del Bue però non sembrerà poi tanto disposto a parlarne. Alberto invece sfodererà tutta la sua verve da seduttore e non vedrà l'ora che i lavori nello studio siano finiti mentre Marina, infastidita dalla presenza di Lara e di certo non più calma dopo la serata al Circolo, finirà per cedere davanti a ogni provocazione della Martinelli. Questo non farà che aggravare la frattura, già creatasi, tra lei e Roberto.

Mariella gelosa di Guido: ecco le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 21 marzo 2023

Nella puntata di Un Posto al Sole del 21 marzo 2023 riusciremo a farci qualche risata. Mariella, sobillata da Bice, ha cominciato a guardare con sospetto le serate passate da Guido in compagnia di Michele. L'Altieri inizierà a esserne piuttosto gelosa e per riconquistare le attenzioni del consorte, penserà di cominciare a parlare delle vacanze estive. Tenterà quindi di coinvolgere il Del Bue nell'organizzazione delle loro ferie ma il vigile non sembrerà per nulla attento a questa novità e continuerà a pensare alla prossima “scorribanda” con il suo amico.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Alberto sfodera le sue armi seduttive

Alberto è alla carica. Il Palladini ha dimostrato di non essere interessato solo a riaffermarsi nella sua carriera e nell'ingrandire il suo studio ma anche a recuperare il suo sex appeal. Il Palladini si sta facendo sempre più vicino all'affascinante architetto che si sta occupando della ristrutturazione del suo ufficio e sembra volerla proprio conquistare. Intanto Silvia sarà sempre più confusa e incerta sul da farsi. Il destino del Vulcano è appeso a un filo?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Marina cade nelle trappole psicologiche di Lara

Lara sta ottenendo quello che vuole e Marina rischia di lasciarsi condizionare sin troppo dalla sua presenza. La Giordano non sopporta più l'ingerenza della Martinelli, ormai entrata di prepotenza nella vita di Ferri. La manager non riesce più a trattenere il suo fastidio e cede davanti a ogni provocazione che la sua nemica riesce a farle. Questa situazione rischia e rischierà di rendere ancora più grande il divario tra Marina e Roberto. Lara otterrà di tornare nelle grazie del Ferri?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 20 al 24 marzo 2023.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.