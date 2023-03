Un Posto al Sole Anticipazioni dal 20 al 24 marzo 2023: Eugenio vuole il divorzio. Otello chiede un prestito a Renato

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap partenopea Un Posto al Sole, in onda dal 20 al 24 marzo 2023 su Rai 3, nel nuovo orario delle 20:50. Ecco il Riassunto di ciò che succederà questa settimana:

Puntata in onda Lunedì 20 marzo 2023

Silvia deve combattere con la crisi finanziaria che ha colpito lei e il suo Vulcano. La Graziani è in grande difficoltà e certo la proposta di Alberto non aiuta a prendere delle decisioni velocemente. Intanto il Palladini si trova sempre più in sintonia con Diana, l'architetto che si sta occupando della ristrutturazione dello studio. Roberto propone a Marina di andare al Circolo e di distrarsi dal pensiero fisso su Lara. Non sarà però di certo una sera passata fuori casa a calmare la Giordano. Bice mette in guardia Mariella dalla continue “uscite pazze” di suo marito con Michele. I due amiconi sembrano fin troppo allegri.

Puntata in onda Martedì 21 marzo 2023

Alberto è più scatenato che mai e non sembra solo deciso a riconquistare la vetta negli affari ma anche a tornare il seduttore che era una volta. Diana potrebbe essere il suo obiettivo. Intanto Silvia cerca di fare ordine nella sua vita e di far fronte alle molteplici diversità che si è trovata ad affrontare a causa della crisi che ha colpito il Vulcano mentre Lara continua a disturbare la quiete tra Roberto e Marina. La Giordano non è più propensa a tollerare le ingerenze della Martinelli. Mariella, preoccupata che suo marito faccia qualche sciocchezza, cerca di convincerlo ad aiutarla a organizzare le vacanze estive ma il Del Bue potrebbe avere altri progetti in mente.

Puntata in onda Mercoledì 22 marzo 2023

Viola è sempre più confusa e alla luce della cocente gelosia del rapporto che Eugenio sta instaurando con Lucia, il Nicotera comincia a pensare a una possibile riconciliazione con lei. Intanto Otello ha deciso di aiutare economicamente Silvia ma non vuole vendere la casa di Teresa a Indica. Per trovare i soldi necessari per aiutare la Graziani, sceglie di chiedere un prestito a Renato. Il Poggi intanto rimane molto colpito dalla bravura di Rosa, che si sta occupando della Terrazza ma anche di casa di Niko.

Puntata in onda Giovedì 23 marzo 2023

Eugenio non intende concedere a Viola altro tempo per pensare ai suoi sentimenti ma la Bruni non sa proprio cosa fare e continua a interrogarsi su chi tra il suo ex e Damiano, sia l'uomo giusto per lei. Alberto e Diana, l'architetto, continuano con i loro progetti di ristrutturazione ma Niko comincia ad avere alcuni dubbi sulla spesa economica che dovranno realmente affrontare. Renato rivela a Raffaele di essere molto preoccupato per la richiesta di Otello. Il Poggi vorrebbe trovare un escamotage per non dover fare un prestito al suo amico.

Puntata in onda Venerdì 24 marzo 2023

Samuel e Micaela cercano di convincere Manuela a passare una serata insieme a loro e prima del suo esame. La Cirillo si lascia convincere ma con la promessa che non si faccia troppo tardi. Peccato però che i buoni propositi non vengano rispettati e che Serena debba correre ai ripari, per evitare il peggio. Eugenio, stanco delle indecisioni di Viola, decide di mandarle la lettera di separazione. Per la Bruni è un brutto colpo e nonostante tutte le cure per non turbare Antonio, deve prendere ora una decisione definitiva.

