Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 2 gennaio 2023

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 2 gennaio 2023.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 2 gennaio 2023.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 2 gennaio 2023

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 2 gennaio 2023 - Vittorio dovrà affrontare un'amara verità, che lo metterà a dura prova. Matilde gli confesserà di aver trascorso il Capodanno insieme a Tancredi e che suo marito è determinato più che mai a riconquistarla, tanto da presentarsi con un bel regalo per lei. Il Conti dovrà fare buon viso a cattivo gioco. Per fortuna al Paradiso arriverà il piccolo Adelmo, un bambino orfano – ospite nella curia di Don Saverio – che porterà spensieratezza nel grande magazzino. Intanto Marcello sarà fiero di aver soffiato a Umberto il Palazzo Andreani e comincerà a fantasticare sui grandi progetti per il futuro suo e della società William. Il Guarnieri invece continuerà a non capacitarsi di aver perso l'affare. Alfredo invece comincerà a trattare Irene con distacco e sufficienza e la Cipriani, senza darlo troppo a vedere, ne soffrirà. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 2 gennaio 2023

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi -2 gennaio 2023 - Alice si convincerà che la situazione di crisi che si è creata tra Nunzio e Chiara sia tutta colpa sua. Con una certa soddisfazione, la ragazza si farà di nuovo avanti con il Cammarota e il loro momento di intimità rischierà di essere scoperto dalla Petrone. Per lo chef saranno momenti di puro panico. Intanto Cerri si ritroverà in compagnia di Castrese alla cena di Capodanno organizzata da Mariella. La serata riserverà delle amare sorprese per il buon Sasà. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

