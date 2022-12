Il Paradiso delle Signore 7 Anticipazioni dal 2 al 6 gennaio 2023: Vittorio nei guai. Un investigatore lo sta pedinando!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore 7 in onda dal 2 al 6 gennaio 2023, come sempre su Rai1 a partire dalle 16.05. Scopriamo cosa succede, il riassunto e le trame degli episodi della settima stagione della soap:

Puntata in onda Lunedì 2 gennaio 2023

La vittoria schiacciante ai danni di Umberto ha reso Marcello felicissimo. Il Barbieri non sta più nella pelle e ha grandi idee in mente per Palazzo Andreani. La sua società “segreta” con Adelaide andrà lontano. Al Guarnieri non resta che leccarsi le ferite. Lo smacco appena ricevuto è un brutto colpo per lui e per i suoi progetti. Intanto al Paradiso, Irene deve cercare di mascherare il suo disappunto causato dall'atteggiamento distaccato di Alfredo. Il Perico, dopo aver scoperto del suo inganno, ha cominciato a trattarla con sufficienza e la Cipriani, inaspettatamente, ne sta risentendo. Al grande magazzino le novità non sono finite. Adelmo, un piccolo bambino dell'orfanotrofio – affidato momentaneamente alla parrocchia di Don Saverio – arriva a creare scompiglio e vivacità nei grandi saloni del negozio di Vittorio. Il Conti ne è entusiasta e per lui il piccolo è una ventata di freschezza, necessaria per superare la notizia che gli dà Matilde. La Frigerio gli confessa di aver passato il Capodanno con suo marito. Il direttore dovrà far finta di nulla ma riuscirà a trattenersi quando il Di Sant'Erasmo si presenterà dalla moglie con un costoso regalo?

Puntata in onda Martedì 3 gennaio 2023

Matilde tiene la guardia alzata con Tancredi. La Frigerio crede che suo marito stia mentendo e che il suo atteggiamento dolce e conciliante, non sia altro che una strategia per riportarla a casa – a Torino – con lui. Adelaide non è dello stesso avviso e sprona la sua amica a dare un'altra opportunità al marito, che sembra essere cambiato. Qualunque sia la verità, è chiaro che il Di Sant'Erasmo è più che mai determinato a riconquistare sua moglie e notando la complicità che c'è tra lei e Vittorio, parte all'attacco con un corteggiamento serrato. Intanto Adelmo, il piccolo orfano preso in custodia dalla parrocchia di Don Saverio, dà a Vittorio e Roberto un'idea per una nuova iniziativa benefica, targata Paradiso delle Signore. I due ne parlano con Gloria e tutti e tre si preparano a organizzare una sorpresa per gli orfani, in occasione della Befana. Irene invece scopre che Clara ha aiutato Alfredo. La Cipriani ci resta malissimo e si offende con la ragazza mentre Ludovica riceve un regalo da Marcello e non riesce a mascherare la sua felicità. Ferdinando se ne rende conto e capisce che dovrà guardarsi le spalle dal Barbieri, ora più che mai.

Puntata in onda Mercoledì 4 gennaio 2023

Umberto comincia a pensare che dietro la sua disfatta per l'acquisto di Palazzo Andreani ci sia Adelaide. Il Guarnieri è deciso a scoprire la verità e ovviamente a vendicarsi. Intanto l'iniziativa di beneficenza organizzata al Paradiso, coinvolge pure la Caffetteria. Elvira si propone di aiutare Salvo a preparare i dolci per gli orfanelli e i due ragazzi dovranno rimboccarsi le maniche. Irene invece non riesce proprio a perdonare Clara per essersi messa in mezzo tra lei e Alfredo mentre Vittorio confessa a Roberto di fare molto fatica a stare lontano da Matilde. Il Conti è molto innamorato della Frigerio e a peggiorare le cose ci si è messo pure il piccolo Adelmo. Il bambino sembra infatti riuscire ad avvicinare ancora di più i due amanti. Ma la situazione si sta facendo molto pericolosa. Di nascosto da tutti, Tancredi ha deciso di sguinzagliare un investigatore privato alle calcagna del Conti e di sua moglie.

Puntata in onda Giovedì 5 gennaio 2023

Elvira è costretta a chiedere aiuto a Irene, Clara e Maria per preparare i dolci per gli orfanelli. Con questo valido supporto, la Venere e Salvatore portano a termine il loro lavoro e la magia della festa della Befana riesce addirittura a riavvicinare Alfredo e Irene, che tornano per qualche momento dei bambini. Vittorio invece si impegna per organizzare una sorpresa speciale per il piccolo Adelmo mentre Ezio comincia a preoccuparsi per la sua famiglia. Se il suo progetto andrà in porto, Gemma e Veronica saranno costrette a fare i conti con alcuni pesanti problemi finanziari. Ferdinando invece scopre da Fiorenza qualche dettaglio in più sul Barbieri e sui suoi traffici mentre Tancredi informa Umberto dei suoi piani per pedinare sua moglie e Vittorio. L'investigatore privato ha già qualche informazione da riferirgli e per il dottor Conti si mette molto male.

Puntata in onda Venerdì 6 gennaio 2023

Irene decide di perdonare Clara e finalmente tra loro torna la pace e Alfredo è convinto di aver trovato un altro modo per conquistare la Cipriani. Umberto scopre che dietro la società William ci sono Adelaide e Marcello. Il Guarnieri è pronto a prendersi la sua rivincita e chiede a Ferdinando di aiutarlo a sconfiggerli. Per il Torrebruna è un'ottima occasione per liberarsi del Barbieri. Tancredi invece impone ad Adelaide un aut-aut. La Contessa deve prendere posizione; o sta dalla sua parte o da quella di Matilde. Il Di Sant'Erasmo sembra essere inarrestabile e ormai convinto che Matilde gli nasconda qualcosa e che ci sia lo zampino di Vittorio, prende delle decisioni che lo porteranno a passare sempre più tempo a Milano. Ezio invece informa la famiglia dei pericoli che potrebbero correre se i suoi progetti andranno in porto. Gemma e Veronica si dicono disposte a supportarlo in ogni modo.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1.