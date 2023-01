Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 2 gennaio 2023: Matilde ferisce Vittorio facendogli un'amara confessione

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 2 gennaio 2023. Le Trame dell'episodio della Soap di Rai1 ci dicono che Matilde rivelerà a Vittorio di aver passato il Capodanno con Tancredi. Per il Conti sarà un brutto colpo. Il Di Sant'Erasmo sta guadagnando terreno.

Vittorio dovrà inghiottire un boccone molto amaro. È quello che ci rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata della Soap, in onda su Rai1 il 2 gennaio 2023 alle ore 16.05. Le Trame dell'episodio ci rivelano che Vittorio dovrà affrontare un'amara verità, che lo metterà a dura prova. Matilde gli confesserà di aver trascorso il Capodanno insieme a Tancredi e che suo marito è determinato più che mai a riconquistarla, tanto da presentarsi con un bel regalo per lei. Il Conti dovrà fare buon viso a cattivo gioco. Per fortuna al Paradiso arriverà il piccolo Adelmo, un bambino orfano – ospite nella curia di Don Saverio – che porterà spensieratezza nel grande magazzino. Intanto Marcello sarà fiero di aver soffiato a Umberto il Palazzo Andreani e comincerà a fantasticare sui grandi progetti per il futuro suo e della società William. Il Guarnieri invece continuerà a non capacitarsi di aver perso l'affare. Alfredo invece comincerà a trattare Irene con distacco e sufficienza e la Cipriani, senza darlo troppo a vedere, ne soffrirà.

Vittorio ferito da una confessione di Matilde: ecco cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore del 2 gennaio 2023

Con il suo arrivo, Tancredi ha gelato Vittorio e Matilde. La Frigerio, per non destare alcun sospetto nel marito, ha dovuto prendere le distanze dal Conti, a cui è riuscita – dopo mesi – a confidare i suoi sentimenti. I due innamorati sono così costretti a stare lontani e questa situazione sta mettendo a dura prova Vittorio. Il direttore dovrà riuscire a mantenere tutta la sua calma e fare buon viso a cattivo gioco, quando Matilde gli confesserà di aver passato il Capodanno insieme a suo marito. La donna gli dirà anche che il Di Sant'Erasmo è pronto a tutto per riconquistarla e lo dimostrerà ulteriormente, presentandosi da lei con un gran bel regalo.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Marcello gioisce dei suoi successi

Adelaide e Marcello festeggiano il successo. Con la loro società hanno soffiato a Umberto Palazzo Andreani. Il Barbieri sarà molto soddisfatto di essere riuscito nei suoi intenti e sa che questa vittoria gli permetterà di cominciare la sua scalata al successo, di conquistare un posto in società e di riconquistare Ludovica. Il ragazzo è pronto a tutto per riprendersi la Brancia e ha grandi progetti in mente per il palazzo appena acquistato. Umberto invece non riuscirà a capacitarsi di aver perso un affare così vantaggioso. Per lui è una sconfitta indimenticabile.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Irene preoccupata per l'atteggiamento di Alfredo

Vittorio dovrà far buon viso a cattivo gioco davanti al comportamento di Tancredi e alla rivelazione di Matilde ma riuscirà a ritrovare il sorriso grazie all'arrivo, al Paradiso, del piccolo Adelmo. Il bambino è un orfano, ospite insieme ad altri bambini, nella canonica di Don Saverio. Il piccoletto, con il suo entusiasmo, porterà gioia e spensieratezza nel grande magazzino e darà al Conti la forza di affrontare questo brutto momento. Intanto Alfredo comincerà a trattare con sufficienza Irene. Il Perico è molto arrabbiato con la Cipriani per la bugia che ha imbastito per allontanarlo e ha deciso di allontanarsi. Irene però, senza darlo troppo a vedere, comincerà a starci male.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1.